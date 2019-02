Už je tady! Pěsti jako kladiva a na hrudníku obří tetování. Chcete vidět hvězdy UFC?

Zápasníci UFC mají v Praze program, který musí plnit. Ve středu v Galerii Harfa od 16:30 je čeká otevřený trénink, kterého se zúčastní pět bojovníků. Mezi nimi bude i jediný český zástupce, který bude mít v sobotu zápas - Lucie Pudilová. Představí se také těžká váha Stefan Struve či třeba bijci z polotěžké váhy Jan Blachowicz a Thiago Santos, kteří budou mít hlavní zápas. Fanoušci se mohou přijít podívat, vstup je volný.

„Už jsme v České republice na UFC v Praze a měli jsme čas se projít po tomto nádherném městě. Děkuji Bohu, MMA a UFC, že zažívám takové okamžiky," napsal na svůj facebook Brazilec Santos, který se fotil i na Karlově mostě. Tento bojovník má přezdívku Marreta - Kladivo, to má také vytetované přes celý hrudník.

https://www.facebook.com/ThiagoMarretaSantos/posts/1965640143533195

Ve čtvrtek čeká zápasníky setkání s médii, tento den fanoušci zůstanou za dveřmi. Ale v pátek opět dostanou šanci. Na programu je slavnostní vážení a autogramiáda v O2 areně. Brány největší haly v Česku se otevřou v 15 hodin.

V sobotu nastane den D, poprvé UFC v Česku. Premiéra tohoto galavečeru MMA. Hala se pro fanoušky otevře v 16:00, o hodinu později začne první zápas. Celá akce skončí ve 23 hodin. Kdo nemá lístky, může se podívat v televizi, všechny fighty odvysílá Nova Sport. A nepůjde jen o samotné duely, bude také připraveno studio s hosty. V Praze se ukáží hvězdy československé MMA scény.

„Přijdou zajímavá jména - Vémola, Végh, Buchinger, Kozma, Petrášek. Ti všichni se budou během přenosu střídat vzhledem k tomu, jaké váhy se budou zrovna v kleci pohybovat. A navíc Dan Barták (trenér Magdy Šormové), protože má nejkvalitnější ženskou zápasnici a také trénuje ženy," poodhalil část programu Ondřej Novotný, který bude galavečer komentovat a André Reindersem.

https://www.facebook.com/LuciePudilovaMMA/posts/612009405887510

Pokud nemáte šanci se dostat v pátek na vážení od 17 hodin, máte možnost opět u televize. „Budeme vysílat i tuto část z programu UFC, a to půl hodiny před a půl hodiny po vážení. Budeme mít studio, kde vše okomentujeme. Co se týče soboty a galavečeru, začínáme vysílat čtvrt hodiny před turnajem. Ten začíná v 17 hodin, takže my pojedeme přímý přenos patnáct minut před a čtvrt hodiny po skončení turnaje. Do přenosu budeme vstupovat rozhovory a komentáři," prozradil Novotný, který oslovil více lidí, aby se stali součástí programu, ale u některých neuspěl.

„Kdy jsem to některým lidem nabídl, tak řekli ne, nechtěli přijít. Pro mě je to dost překvapivé zjištění, osobně tohle nepochopím. Tohle je přece propagace, reklama sebe, MMA. U nás s tímto naše scéna pořád bojuje. Kluci to buď nechápou, a když pochopí, tak to často nedělají dobře. Je to ale vývoj," usmál se hořce komentátor a organizátor galavečerů Oktagon MMA.

