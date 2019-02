Plán bitvy. Doufám, že ji budu dobře trefovat do hlavy, pak padne

Lucie Pudilová už pohlédla soupeřce do očí. Jakou na ní bude mít taktiku?

Proti ní bude stát soupeřka, která má více zkušeností. Češka bude zase doma a za zády bude mít vyprodanou O2 arenu. Do ochozů největší české haly má dorazit na šestnáct tisíc fanoušků.

Ve čtvrtek ráno zvládla Pudilová poslední trénink, nyní musí ještě shodit pět kilo do muší váhy, která je 56,7 kilo. "Pět kilo je v pohodě, ještě jsem na vodě. Dám vany, budu se potit, tři kila si chci nechat na ráno," nepanikaří Pudilová před pátečním vážením, které proběhne od 9 do 11 hodin. Poté bude mít před sebou pátý zápas pod prestižní organizací UFC. Zažila podporu i v Americe, teď se ale představí doma a je na ni upřena velká pozornost.

Lucie Pudilová při veřejném tréninku v Praze.

Sport.cz

„Trochu cítím zodpovědnost, zastupuji všechny naše bojovníky, nechci Čechy zklamat, když mám takovou podporu," přiznává bojovnice z Příbrami.

Velký okamžik pro ni, velký pro české MMA. A také pro rodinu Pudilové. Někdo bude nervózně sedět doma u televize, někdo přímo v hale. Pocity a očekávání, kdy se může stát v kleci cokoli. „Jak by se vám líbilo, kdybyste viděla dceru od krve. Já bych to asi zkousla, ale pro ně to je těžký," ví Pudilová, která už viděla zápasy své soupeřky. A ví o jejich přednostech.

Liz Carmoucheová a její postřehy Na tento zápas jsem zvolila odlišnou přípravu, byla jsem na kempu, kde jsem se připravovala pod různými trenéry. Nebyla to jen dřina a tělocvična. Bavilo mě to. Ona je doma určitě favoritkou, ale budu ji to chtít překazit.

„Ona má nejlepší zápas a brazilské BJJ, bude mě chtít strhnout. Doufám, že ji budu dobře trefovat do hlavy. Taktiku mám, doufám, že vydrží, protože ona bude mít asi velký nápor, tak ať se lidi nezaleknou, když to nezvládnu. Jenže já se zvednu, pak ji trefím a půjde. Mám sílu. Nepotřebuji ji trefit milionkrát. Vím, že když ji trefím, tak prostě padne," stojí si za svým Pudilová.

Až se v sobotu večer po deváté hodině za ní zavřou vrátka oktagonu, nastane boj, který pozná jednu vítězku. Snad nenapadne naprogramovaný scénář virus...

Otevřený středeční trénink bojovníků UFC v pražské galerii Harfa.

Sport.cz