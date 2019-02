Žádné mazlení, dával lidem K.O., proto mu říkají Kladivo. Teď slibuje v Praze válku

Do klece půjdou jako poslední, dva zápasníci, kteří se do sebe pustí na galavečeru UFC Fight Night v sobotu v pražské O2 areně. Brazilec Thiago Santos, šestka v žebříčku polotěžké váhy a Jan Blachowicz z Polska, který je ještě o dvě příčky výše. „Bude to válka,“ vzkázal soupeři Santos, který má přezdívku Kladivo. A to zcela právem. „Já jsem ale komplexní zápasník,“ reagoval soupeř.