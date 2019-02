I přes prohru se zrodila česká hvězda, která patří mezi nejzářivější na světě

Byla prohra Lucie Pudilové s Liz Carmoucheovou zasloužená nebo ne? Co na to experti?

Zažila podporu jako nikdy předtím ve své kariéře – krátké kariéře. Pudilové je čtyřiadvacet let a už nyní je na hranici nejlepší světové desítky,. Má před sebou dlouhou sportovní budoucnost, ale poslední česká porážka bolí. Pudilová si vysnila jiný konec zápasu, jenže ten nepřišel. Jeden verdikt rozhodčích pohřbil měsíce tréninků. Tak se teď cítí. Zažila naplněný sál, absolutní přízeň šestnácti tisíc fanoušků, ale s pachutí porážky odjela domů.

„Chci poděkovat všem svým trenérům. Myslím si, že můj výkon byl skvělej a že jsem se hodně zlepšila, ale soupeřka byla prostě silná a rozhodnutí rozhodčích nemůžu ovlivnit. Liz je zvyklejší na tuhle váhu, vyvíjela velký tlak. Já jsem byla poprvé v této váze (muší, do 56,7 kilo) a nedokázala jsem zápas plně ukončit," mrzelo Češku, která v návalu emocí po zápase řekla, že by nyní chtěla dlouhou pauzu. Co má přesně tato věta znamenat, se dozvíme v následujících dnech.

Divákům se nelíbilo rozhodnutí rozhodčích. Velké zklamání pro Lucii Pudilovou

Sport.cz

I když prohrála a má nyní v UFC bilanci 2 výhry a 3 porážky, nezapomněla i přes zklamání poděkovat fanouškům. „Strašně děkuji všem, co mi fandili, bylo to neuvěřitelný. Takhle mi nikdy nikdo doteď nefandil. Fanoušci mi strašně dodali síly. Já myslím, že bez haly, která mě hnala dopředu, bych to nezvládla. Dokázali mě vyhecovat k větším výkonům. Já jsem do toho dala, co to šlo. Omlouvám se, že jsem to nemohla ukončit."

Přímo v hale komentovali celý galavečer pro Nova Sport Ondřej Novotný a André Reinders. Oba bez emocí přiznali, že rozhodčí ukázali na Američanku správně. Proč? „I přes porážku to je pro mě malé vítězství. Lucka předvedla vyrovnaný zápas se světovou šestkou, což možná málokdo čekal. Fandili jsme jí, přáli, ale favoritkou nebyla. Možná jednou chybou, kopem v závěru si zápas prohrála, ale je mladá, sbírá zkušenosti. Když se člověk podívá na zápas objektivně, prohrála zaslouženě," řekl k výsledku trenér André Reinders.

Fanoušky chápu. Reagovala Liz Carmoucheová na to, když jí v O2 areně vypískali.

Sport.cz

Zvláštní slovní spojení zvolil Novotný, jeho vyjádření ale dává smysl a mísí se v něm pohled fanouška a odborníka zároveň. „Bohužel zaslouženě pohrála. Na jednu stranu předvedla fantastický výkon s holkou, která porazila současnou šampionku, ale je tu velké zklamání, zápas patrně rozhodl jediný kop, který udělala v zápase několikrát. Dělá ho zbytečně a soupeřka čekala, a to vlastně celý zápas. Věděli jsme, že výsledek je jasný. Skutečně prohrála. Lucka nakopala dneska hodně vzduchu," přidal pohled komentátor Ondřej Novotný a zmínil i údery, které Američanku nezasáhly, prosvištěly vzduchem a braly sílu a rychlost.

Pudilová má za sebou v kariéře MMA dvanáct zápasů, osmkrát vyhrála, čtyřikrát prohrála. Až do sobotní noci nikdy nepoznala dvě porážky v řadě. Teď už ví, jaké to je. Vzhledem k předváděným výkonům a věku může mít před sebou velkou budoucnost. Nesmí se nyní nechat zlomit obrovským zklamáním.

Lucie Pudilová už pohlédla soupeřce do očí. Jakou na ní bude mít taktiku?

Sport.cz

„Z mého pohledu je teď Lucka v emocích, velkých emocích. Když budu přísný, ne úplně to zvládla. Odešla z oktagonu, nechtěla dát rozhovor, do studia po zápase nepřišla, byli jsme domluveni. Velikost šampiona v MMA je i taková, že i v tu nejtěžší možnou chvíli jdete před novináře, třeba si i pobrečíte, to se stalo všem velkým šampionům, kteří prohráli. A Lucka už je v TOP 10, a tam se směřuje pozornost. Ona se vše učí, což je úplně v pohodě. Tohle je součást vývoje, my si to ale nedokážeme představit," řekl Novotný a přidal.

„Před nedávnem běžel v kinech film ,Zrodila se hvězdaʼ, co vyhraje všechny Oscary," míní Novotný. „Dneska se tu zrodila další česká sportovní hvězda, byť nyní nevyhrála, ale zrodila se hvězda nejen Lucky Pudilové, ale sportu jako takového," dodal Novotný.

Podobnou optimistickou vlnu vidí v první české zápasníci v UFC také Reinders. „Věřím, že ji čeká světlá budoucnost. V takto mladém věku předvádět takové zápasy se často nevidí, má v sobě to, co jiné zápasnice nemají."