Liga mistrů bojovníků v Praze nadchla, vydělala 36 milionů. Vrátí se?

„Strašně děkuji všem, co mi fandili, bylo to neuvěřitelný. Takhle mi nikdy nikdo doteď nefandil. Fanoušci mi strašně dodali síly. Já myslím, že bez haly, která mě hnala dopředu, bych to nezvládla. Dokázali mě vyhecovat k větším výkonům. Já jsem do toho dala, co to šlo. Omlouvám se, že jsem to nemohla ukončit."