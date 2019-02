Loučení legendy. Obr dojal fanoušky a po vítězství oznámil konec kariéry

Před sobotní půlnocí si zasedl ke stolu, nasadil brýle a v pár minutách se loučil po tisících hodinách, které věnoval MMA. Před šesti lety mu lékaři zjistili vrozenou srdeční vadu, i přesto se nevzdal a pod dohledem šel do dalších bojů. Jeho vyměřený čas bojovníka vypršel v Praze.

„Jsem šťastný, nikdy jsem nezažil tolik pozornosti, jako před tímto zápasem. Každý věděl o mých potížích se srdcem. Bylo těžké se vracet. Hodně jsem o ukončení kariéry přemýšlel. Když vše nastalo, bylo to těžké," rozpovídal se po zápase s Brazilcem Marcosem Rogeriem de Limou, kde byly ještě znát šrámy na jeho tváři. Ty měl i na duši.

Otevřený trénink bojovníků UFC v Praze.

Sport.cz

První rána ho v Praze nečekaně poslala k zemi, ale on se probudil a ve druhém kole bitvu předčasně ukončil. „Nevím, co se na začátku stalo, trefil mě a já byl najedou na zemi, ale zvládnul jsem to. To je povedený konec," vtipkoval, i když se mu oči leskly.

Deset let bojoval pod největší organizací, byl její součástí, psal její historii a pro konec si jedenatřicetiletý Nizozemec nakonec zvolil jedno z nejkrásněších měst na světě. Loučil se muž, který je v historii těžké váhy UFC čtvrtý v pořadí získaných výher. Druhý je v ukončených zápasech. Po dvaadvaceti duelech v UFC odešel. Celkově ve své kariéře ze čtyřiceti duelů 29krát vyhrál.

Jedenatřicetiletý zápasník se narodil v Beverwijku. V MMA má 29 výher a 11 porážek. „Když mi bylo čtrnáct let, vzal mě brácha na první trénink, od toho momentu jsem u tohoto sportu. UFC je pro mě obrovská příležitost, je to sen," prozradil na sebe muž, který dva roky pracoval jako ochranka. Po sedmnácti letech skončil s MMA.

První zápas v UFC si připsal v roce 2009, až na Olymp ale nevyšplhal, nezískal pás šampiona. „Bohužel, ale i tak jsem měl skvělou kariéru. Zažil jsem hodně radosti," přiznal Struve, který váží 120 kilo, ale při své výšce působí štíhlým dojmem.

Stefan Struve z Nizozemska (nahoře) a Marcos Rogerio de Lima z Brazílie v duelu těžké váhy.

Vít Šimánek, ČTK;

Debut se Santosem v UFC, poté krvavá bitva se Stoinicem, dále zápas s jedním z nejlepších bojovníků na světě Stipem Miocicem. To vše na vlastní kůži zažil. Když se vracel po pauze, odehrál si dva hlavní figthy na galavečerech. Tato pozice patří jen nejlepším. "Bylo toho hodně, jsem na všechno pyšný. Teď chci být úspěšný a šťastný v něčem jiným," dodal Struve.

Chtěl odejít po výhře. Předchozí tři duely prohrál, nebyl správný čas. Až v Praze vyslovil osudový verdikt. Pár minut před mikrofony a konec. Usmál se, narovnal své dlouhé tělo, podíval se na všechny z nadhledu a odešel za potlesku médií.

Za pár minut na jeho židli usedl král hlavního večera v Praze Thiago Kladivo Santos. Mrakodrap skončil, ale cirkus UFC jede dál.