Bitva o Ostravu! Chci ho zbít, vyřvává bijec

Zápas na hlavní kartě, se kterým se počítá, že řízne do ovzduší v kleci. Organizace Oktagon MMA se představí 16. března v Ostravě a vyhecovaný zápas se čeká mezi Ondřejem Raškou a Václavem Mikuláškem. Jeden chce druhého porazit, druhý ho chce zbít. „Nebudu prát špinavé prádlo na veřejnosti. Vyřídíme si účty,“ řekl při představení tohoto fightu zápasník z Jetsaam Gymu Brno.

„Bitva o Ostravu, tihle dva kluci se opravdu nemají rádi, tak trochu to bude i boj o ostravské ulice," představil duel promotér Ondřej Novotný.

Raška má v kleci bilanci 7 výher a 6 porážek. Poslední zápas prohrál, předtím dvakrát vyhrál. Mikulášek má 3 vítězství a 4 prohry. Minulý duel vyhrál, předtím prohrál.

Mikuláška čeká premiérový zápas pod organizací Oktagon MMA a ukázal si na soupeře, kterého chce. Chce Rašku! „Moc keců, málo činů. Vyřídíme si to, ať to všichni vidí. Nejde mi o Ostravu, tu si nechte, chci zbít Rašku," ukázal bez vytáček tento zápasník na svůj cíl.

„O.K. Hodil rukavici, já ji přijal. Pojďme do toho. Trvá to už delší dobu, ale nechci prát špinavé prádlo na veřejnosti. Vyřídíme si účty. Vašek říkal, že mě chce zbít, já ho chci porazit, to je rozdíl," reagoval Raška.

A jeho sok? Ten slovní ping pong uzavřel nekompromisně. „Já ho chci zbít, protože ho chci zbít, zbít. Ne porazit, zbít!"