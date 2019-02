Konec kvůli dluhům a další hvězda z XFN mizí. Kareš připustil krizi a svůj odchod

„Bohužel mi XFN dluží značnou část peněz ze zápasů a provizí, o které jsem je mnohokrát prosil a psal jim. Pro mě je každá koruna do přípravy nesmírně důležitá. Tato částka byla pro mě natolik velká, že jsem nedostal jinou možnost a byl jsem nucen odstoupit od smlouvy," stojí ve Dvořákově prohlášení.

Bojovník z All Sports Academy šest let neprohrál. Zápasník ve své kariéře 15 zápasů vyhrál a jen 3 prohrál. Nyní si drží bilanci 11 výher v řadě a měl nabídky ze světových organizací. Mnozí odborníci v Česku s ním spojují také samotnou UFC.

Sport.cz požádal promotéra organizace XFN Petra Kareše ve čtvrtek ráno o vyjádření a ten nás odkázal na svůj facebookový profil, kde se po čtrnácti dnech mlčení vyjádřil.

„Není tajemstvím, že XFN prochází po odchodu Karlose Vémoly krizí - zastavení prodejů, vracení vstupenek a odliv sponzoringu není nic snadného řešit, ale i přesto vás i ostatní zápasníky chci ubezpečit, že usilovně dokončujeme přípravu na XFN 17 a situace se postupně stabilizuje," napsal Kareš, který veřejně přiznal možnost odchodu z vedení společnosti.

Tímto se jen potvrzují spekulace, které v zákulisí českého MMA bublají po Vémolově odchodu k rivalovi Oktagon MMA. „Špatných věcí je v XFN mnoho, ale třeba je tyto všechny události namotivují správným směrem dělat dobře svoji práci," napsal také Dvořák.

Vémola a jeho slova po odchodu od XFN „Tohle je moje cesta, stále jdu do UFC, pokud budu vyhrávat, tak se tam dostanu, je jedno, kdy to bude. V Oktagonu není nikdo, kdo by mě mohl zastavit. Peníze neřeším, nejsou na prvním místě. Hlavně, když je na chleba, já zápasím a utrácím peníze."

Nevyrovnané finance přiznal také Patrik Kincl, který je jednou z hlavních tváří organizace. „Nemám ještě vše finančně v pořádku, ale s vedením jsme domluveni," řekl před čtrnácti dny.

XFN se nyní připravuje na galavečer v Brně, který proběhne 16 března. „Je pravdou, že nemáme v důsledku toho vypořádané smlouvy ze třemi zápasníky, se kterými jsme domluveni na řešení. Všichni tito tři zápasníci mají uhrazeno již více než 60-80 % svých odměn. Zápasníkům na kartě XFN 17 budeme hradit jejich nástup do zápasu dopředu," napsal Kareš.

Co bude dál s touto organizací, která výrazně v minulých měsících promlouvala do vývoje českého MMA? Pokud měla pod svými křídly Vémolu, jenž byl zlatým vejcem a magnetem pro fanoušky a sponzory, všechna negativa, hejty a kritiku zvládala navenek odvracet. Jenže Terminátor dal sbohem a velikášské kolo se zadrhlo. Kritici se smějí, nyní je v čele pelotonu Oktagon MMA. Pro rozvoj MMA v Česku by ale bylo lepší, kdyby tu vládla větší a zdravá konkurence, a nezáleží, pod jako zkratkou budou další organizace vystupovat.