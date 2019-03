Češka obhájila pás šampionky, boj trval dlouhých 25 minut. Nakonec to byly nervy

„Doufala jsem, že to bude jednodušší a nebudu muset jít celých pět kol. Už v prvním kole jsem doufala, že utáhnu nějaký škrcení," popsala ve videu pro Sport.cz Šormová krátce svoji obhajobu.

S pásem přes rameno přišla ke kleci. Cestou si stihla plácnout s fanoušky, usmát se. Šormová šla do bitvy jako šampionka, po pětadvaceti minutách zápasu odešla jako vítězka. A opět s pásem, jak se na držitelku titulu sluší. „Trochu jsme se začali bát při vyhlášení, protože trvalo docela dlouho. Báli jsme se, jestli v tom není nějaká politika," narážela Šormová na bodování rozhodčích. Dva viděli vyhrát ji, jeden soupeřku.

„Až na pár skvělých věcí pro naše nervy a potěšení, který Magda dala v zápase, tak to celé probíhalo v naši režii. Jeden rozhodčí viděl výsledek jinak, trochu nás napnul při vyhlašování. Nechápal jsem, jak mohl dát vítězství pro Francouzku. Bylo to jasný 3:0 pro Magdu," okomentoval duel trenér Daniel Barták.

Devětadvacetiletá zápasnice, která trénuje v Penta Gymu Prague, upravila svoji bilanci na sedm výher a jednu prohru. Francouzka a její zadní ruka, která několikrát zasáhla hlavu Šormové, to byla její největší zbraň. „Tu zadní jsem docela žrala," přiznala s úsměvem na tváři Češka, která se už po zápase začala vybarvovat v obličeji.

Šormová měla svůj plán, dostat boj na zem a tam pobýt co nejdelší dobu. Bouchat, tlačit, držet soupeřku na zádech, případně ji předčasně ukončit. Nestalo se. I přes její tlak rozhodčí často obě stavěl do postoje.

https://www.facebook.com/wwfcpromotion/videos/1374635539344926/

Šormová většinu svých zápasů ukončila v prvním kole. Už před bojem na Ukrajině si nepřála pět kol, ani tři, nakonec dostala plnou nálož, ale odešla jako vítězka a má za sebou tři výhry v řadě. Naposledy prohrála před dvěma roky.

Co bude dál - obhajoba, kontrakt s významnější organizaci? „Já bych to viděl na UFC. Myslím, že to je hlavní cíl. Magda na to má, aby byla druhou Češkou v UFC," dodal Barták.