Půl roku bez výplaty a přišel překvapivý krok. Čeští fanoušci jsou spokojeni

Využili příležitost a získali špičku na svůj galavečer, fanoušci jsou spokojeni. Přitom lovili až v Thajsku na tréninkovém kempu. Jeden z největších talentů českého MMA David Dvořák kývl na zápas 6. dubna na Night of Warriors v Liberci. Mohl jít do zahraničí, podle svých slov ale nemohl čekat. Měsíce bez výplaty určily jiný směr.

„Měl jsem možnost zápasit venku ve velké organizaci, ale zápas bych dostal za tři až čtyři měsíce. Za normálních okolností by mi to vůbec nevadilo, sám jsem to i chtěl, ale vzhledem k tomu, že jsem kvůli XFN v situaci, v jaké jsem, musím zápasit co nejdříve, protože žít celkem půl roku bez výplaty je pro mě nereálné," říká talentovaný bojovník.

Zápasy, civilní povolání, sponzoři - to všechno většinou čeští bojovníci potřebují, aby mohli fungovat. Pokud je tato rovnice narušena, sportovec má přítěž. A to je Dvořákův příběh. Až tři tréninky denně, a to pět až šest dní v týdnu. To je práce bojovníků MMA, u Dvořáka nastal problém s organizací XFN, u které měl poslední čtyři zápasy.

https://www.facebook.com/daviddvorakfighter/posts/10156101574702967

„Bohužel mi dluží značnou část peněz ze zápasů a provizí, o které jsem je mnohokrát prosil a psal jim. Pro mě je každá koruna do přípravy nesmírně důležitá. Tato částka pro mě byla natolik velká, že jsem nedostal jinou možnost a byl jsem nucen odstoupit od smlouvy," napsal před týdnem na svůj facebookový profil.

"Žadný vývoj není. Respektuji jeho rozhodnutí a velmi mě mrzí jeho vyjádření pro idnes.cz," reagoval v pátek Petr Kareš, promotér XFN. Na mysli měl patrně především tuto větu: "Kdyby se k zápasníkům chovali slušně jako k lidem. Oni s nimi naopak zacházejí jako se špinavým prádlem."

Mezní situace přináší rozhodnutí, která nejsou vždy očekávána. Šest let neporažený zápasník z All Sports Academy je toho důkazem. „Night of Warriors mi hodně pomohlo a vyšlo vstříc. Jednání bylo rychlé a super. Jsem moc rád, že jsem se takto rozhodl. V posledních dnech se vše semlelo hrozně rychle a zatím mám jistý dubnový zápas," popsal Dvořák svoji aktuální situaci.

https://www.facebook.com/daviddvorakfighter/videos/10155387642482967/

Překlenovací období na nejbližší týdny je vyřešeno. Co bude dále, je věcí jednání a nabídek. „Nešlo jinak, byl jsem v nepříjemné situaci, děkuju Night of Warriors za příležitost," dodal Dvořák, který má nyní za sebou jedenáct výher v řadě. S kým nastoupí pod Ještědem, ještě organizátoři neoznámili.

„S týmem a trenéry Davida intenzivně pracujeme na jménu soupeře, které zveřejníme během několika dní. Momentálně je pevně domluvený zápas v Liberci. Směrem ke kariéře Davida jsme otevřeni spolupráci pro celý rok 2019, a to jak na Warriorech a Yangames turnajích, tak případně u turnajů Heroes Gate nebo GCF," vyjádřila se za liberecké organizátory Monika Soukalová.