Životní šance? Osm dnů života na hraně. Někdy padám na hubu, přiznává český talent

Osm dnů, které ho prověří, mohou výrazně ovlivnit jeho kariéru. A to výrazně - 16. března bude mít Vasil Ducár MMA zápas v Brně na galavečeru XFN, o osm dnů později bude v Jekatěrinburgu boxovat o mezinárodní titul organizace IBF s Alexejem Papinem. První bitva v kleci ve váze do 84 kilo, do ringu půjde s váhou o sedm kilo vyšší. Takový je život na dvou frontách. „Nebudu lhát, je to náročný. Obzvlášť ještě v kombinaci s prací u policie České republiky. Někdy fakt doslova padám na hubu," přiznal v rozhovoru pro Sport.cz devětadvacetiletý sportovec.

Co jste více - boxer, MMA zápasník?

Asi bojovník (smích). Pořád jde o to být rychlejší, přesnější, chytřejší, vytrvalejší, silnější, odolnější, než soupeř. Pravidla už jsou dodatek.

Co vás víc naplňuje?

Mě baví skoro všechny sporty obecně, takže i MMA a box. Jde to v takových vlnách.

Do budoucna ale musí přijít nějaké rozhodnutí, ne? Jdou oba sporty dělat na špičkové úrovni souběžně?

Podařilo se mi dosáhnout relativně dobrého úspěchu, v říjnu jsem získal titul World Boxing Fedaration, což mě vyhodilo na 30. místo na světě v boxerském žebříčku, takže do budoucna bych chtěl boxovat a tuto pozici udržet, a ještě lépe vylepšit.

Přešel jste k MMA z důvodu, že je teď pro fanoušky a sponzory zajímavější?

Částečně ano. Já jsem do MMA původně nechtěl, ale pozvali mě na gala do O2 areny a když jsem viděl 8000 lidí v Česku na bojovém galavečeru, tak jsem to chtěl taky zažít (smích).

https://www.facebook.com/930543307030597/videos/1911403818959989/

V sobotu máte zápas na XFN v Brně. Máte zkušeného a o 14 let staršího soupeře, který poslední čtyři zápasy prohrál. Jak koukáte na Bohumila Lungrika?

Já doufám, že bude výhra. Půjde o zkoušku, protože Bohumil je zkušený a nebezpečný, obzvláště na zemi, umí si poradit z každé pozice.

Za týden po Brně jdete titulový zápas v boxu s Papinem v Jekatěrinburgu, není to risk?

Je to risk, bohužel, ale Brno je avizované strašně dlouho dopředu a spousta lidí si zakoupila lístky a chce se jít na mě podívat. Nechci tento zápas zrušit a vykašlat se na lidi, kteří mě podporují. Titulový zápas v boxu měl proběhnout již v listopadu loňského roku, ale bohužel se můj soupeř zranil.

Poté jste měl problémy vy, že?

Zápas byl přeložen na leden, ale to jsem měl zase já zlomenou ruku. Teď mi nabídli tento termín jako poslední variantu, jinak si seženou někoho jiného. Jde o prestižní titul, velký zápas, tohle nejde odmítnout.

https://www.facebook.com/vasil.ducar/posts/2305922086087353

Navíc tu je také záležitost váhy, půjde o rozdíl sedmi kilo...

I v tom je risk. Na Brno hodně shazuji, jdu váhu do 84 kilo v Rusku jdu váhu do 91 kilo. Nechtěl jsem být nějak zvlášť oslabený a nabídl jsem Lungrikovi, zda bychom nemohli jít v Brně do 88, abych stihl do Ruska zregenerovat, nabídl jsem mu i finanční kompenzaci, bohužel Bohumil na to nepřistoupil, takže teď doufám, že se nezraním, a hlavně naberu nějaké síly, abych mohl odcestovat v dobré formě.

Takže plán pro Brno je jasný, pokud se nepletu...

Ano, chtěl bych to ukončit co nejrychleji.

V MMA nastupujete pod organizací XFN, která sama přiznala problémy v posledních týdnech (někteří zápasníci odešli), jak na celou záležitost nahlížíte vy?

Nebudu lhát, nejsem z toho nadšený. Hlavně bych rád věděl, jak věci doopravdy jsou. Do Brna snad přijede tým XFN a poskytnou nám nějaké informace.