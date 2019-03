Je tu ostravské peklo, pěsti promluví. Kdo uspěje?

Bitva ostrá jako žiletka. Ohrožující. Tohle zažije Ostrava, město horníků, tvrdých chlapů a ostrých rysů. Václav Mikulášek a Ondřej Raška, vyhecovaný zápas na galavečeru Oktagon MMA 16. března v Ostravar areně. Nemají se rádi, netají to, jdou po sobě. Tady se může stát v kleci vše, možná už i o den dříve při vážení. Jeden je uvolněný, nepostojí na jednom místě, nemá problém se zasmát. Druhý si drží odstup, s myšlenkami si více hraje, než je pustí do světa. Až se za nimi zavřou dveře klece, adrenalin více než deseti tisíc fanoušků v hale bude gradovat.

„Strašně se těším, bude to zápas na domácí půdě a ve druhé největší hale v České republice, kam jsem jako malý chodil na hokej a Davis Cup. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl stát uprostřed a zápasit. Malý sen se stal skutečností. Mám husí kůži," přiznává Raška.

Vysokoškolský student, který směřuje za prací zvěrolékaře, by chtěl v červnu promovat. Když neplní školní povinnosti, dře v brněnském Jetsaam Gymu. Poslední zápas prohrál, v prvním kole ho stylem K.O. ukončil Samuel Pirát Krištofič. Ten si v Ostravě střihne titulový zápas s Davidem Kozmou. „Bylo dost času dát se do kupy, udělat rok školy, byl čas na zahojení bolístek, jdu do zápasu s čistým štítem," nevrací se Raška k 6. květnu minulého roku.

Co říkají trenéři na bitvu o Ostravu?

Kdyby si Mikulášek Rašku nevykřičel, neměl by teď soupeře, ani zápas, kde oba přikládají pod kotel třaskavou směs. Veřejně se před bojem neurážejí, ale chemické složení tohoto fightu je vysoce výbušné. Když se potkají dvě nášlapné bomby, mohou vybuchnout. Kdykoliv! Tady v kleci nepůjde jen o fyzičku, tady si svoji uhraje i hlava.

„Asi jde o můj vrchol, před tolika lidmi jsem ještě nezápasil. V ten daný moment to ale nebudu vnímat, budu se soustředit na sebe. Rašku jsem si vyřval z osobních důvodů, takhle si to vyřešíme. Organizace Oktagon MMA z toho zápasu udělala malý trhák," tuší Mikulášek pozornost, která směřuje k tomuto duelu.

Znají se, trénovali spolu, spárovali. Teď si nemohou přijít na jméno. Mikulášek je živel, když ho přestane zápas bavit, zahodí taktiku a půjde se řezat. Prostě chachar z Ostravska, bez respektu skočí do vody. Jak už řekl při prvním setkání: "Moc keců, málo činů."

A stále si jede svoje. „Počítám, že Ondrovi odejde hlava, což už odchází. On bude chtít wrestlit, já budu vstávat, vstanu mu dvakrát, třikrát, a to ho zlomí," je přesvědčený potetovaný bijec, který tvrdí, že mu porážky nevadí. „Lidi jsou ovce, jdou za vítězi." On má pověst rebela, padoucha. A vyhovuje mu. Exploduje v pravý moment, nebo shoří v ostravském kotli emocí?

Ondřej Raška (vlevo) a Václav Mikulášek. Tihle dva kluci budou mít k sobě ještě blíže. V kleci!

„Ondra je sportovec, to ano, ať ho mám rád, nebo nemám rád. Vím, jak je MMA těžké - trénovat, shazovat. Zápas je poslední fáze. Máte den, nemáte den. On ale není rváč, nepůjde do přestřelky, protože by na tom shořel. Mně bude nejlíp, když budeme stát uprostřed a budeme se mlátit do držky. Nemám ho rád," přiznává Mikulášek, který by v případě jiné doby zvolil odlišné řešení osobních vztahů.

„Kdyby tohle bylo pár roků zpátky a nedělal bych, co dělám, tak ho chytnu a zbiju. Asi jak se to dělalo v době, než přišel facebook a tyhle nesmysly," směje se bijec z Renegade Prague Gymu. „Prostě ho chci zbít a vyřešit to."

Pomluvy, řeči, to vše za zády. Teď se k sobě postaví čelem a slova půjdou stranou, ty jim v kleci nepomohou. Tady to bude bolet víc než urážka na sociálních sítích.

„Chci vyhrát, ať je tam ten nebo ten. Začalo to z jeho strany. Určitá osobní nevraživost tam byla. Pravda je někde na půli cesty. Ostravsko je malé, někdo řekl tamto, nějaké kecy, pomluvy. Jeden slyšel tohle, druhý tamto. Chci jen vítězství, nic víc," dodává Raška.

Vyhrocená bitva o Ostravu. Raška s Mikuláškem chtějí jeden druhého porazit i zbít

