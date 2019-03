Změna. Fury bude v červnu boxovat, posunul kvůli tomu návštěvu Prahy

Bývalý mistr světa těžké váhy Tyson Fury absolvuje příští boxerský zápas v profesionálním ringu 15. června v Las Vegas. Bude to jeho premiéra po podpisu lukrativního kontraktu s televizní společností ESPN a stájí Top Rank a jméno soupeře bude teprve oznámeno. Nebude jím ale šampion organizace WBC Deontay Wilder z USA, s nímž se Fury utkal v prosinci, kdy po vyhlášení remízy avizoval okamžitou odvetu.

Kvůli dohodnutému duelu odložil Fury návštěvu Prahy, jež byla avizována původně na 31. května. Setkání s fanoušky spojené s vyprávěním o dosavadní boxerské kariéře se v klubu SaSaZu uskuteční až 20. června. "Nabídl hned náhradní termín. Naštěstí se všichni zúčastnění dokázali nastalé situaci přizpůsobit, takže se diváci mohou těšit," uvedl v tiskové zprávě promotér pořádající agentury Petr Větrovský.

Rebel a také showman, to je Fury. V kariéře má za sebou 27 výher a jednu remízu. „Jeho příběh je úžasný, to chceme předat fanouškům. Zavolal jsem svým kontaktům a domluvili jsme se. On si prošel velkou životní proměnou a takové akce ho lákají, chce pomáhat ostatním," řekl při ohlášení návštěvy jeden ze spolupořadatelů akce Radim Tauchen.

https://www.facebook.com/TysonFuryGypsyKing/videos/676463792768701/

Fury v profesionálním ringu ještě nepoznal porážku a proslavilo ho zejména vítězství nad dlouholetým králem těžké váhy Vladimirem Kličkem, kterého v roce 2015 připravil o mistrovské pásy organizací WBA, IBF, WBO a IBO. S boxem pak ale skončil a o všechny tituly přišel.

Naposledy Fury boxoval 2. prosince s Američanem Deontayem Wilderem, zápas skončil bez vítěze. Trojice rozhodčích po vyrovnaném průběhu utkání, které se odehrálo v Los Angeles, přidělila oběma boxerům stejně bodů. Wilder tak zůstal mistrem světa v těžké váze organizace WBC.