Největší částku nedostal Rytmus. Ondruš se pokusil o destrukci XFN, je přesvědčený Kareš

Finanční nedoplatky, odchod největší hvězdy, ke které se přidali další zápasníci. Tlak fanoušků a naposledy palba ve vlastních řadách. MMA organizace XFN už šest týdnů veřejně zažívá turbulentní období. Naposledy se opřel do promotéra této stáje Petra Kareše Petr Ondruš, který byl (je) s touto organizací spjatý. A byl hodně otevřený. Jak reaguje ten, na kterého ukázal, že on je největším viníkem?

Jaká je vaše reakce na slova Petra Ondruše?

Ukázal svoji pravou tvář. Když si neprosadil svůj zájem stát se promotérem XFN, tak se pokusil organizaci co možná nejvíce poškodit. Ondruš XFN vždy jen pozoroval, nikdy se aktivně žádné práce neúčastnil, kdyby ano, tak by mu na organizaci záleželo.

Dluží XFN někomu po splatnosti?

Pokud jsou některé závazky po splatnosti, tak je k nim vždy sjednána dohoda o úhradě. Nejsme určitě v dobré kondici, ale také to není nic neřešitelného. Na nic nečekáme a jednáme se všemi. My máme velký zájem každého přesvědčit, chyb jsme si vědomi a chceme pokračovat dál.

Petr Ondruš (vlevo) a Patrik Kincl. Uprostřed Petr Kareš.

Jakou největší částku XFN dluží a komu?

Největší částku představuje doplatek odměny Patriku Vrbovskému (Rytmus). Částku zveřejňovat podle smlouvy s Patrikem nemohu. Jsme dohodnuti na splátkách a ty dodržíme.

Dostala se společnost XFN do "díry" 18 milionů korun, jak se zmínil Petr Ondruš?

Tahle částka je přímo fantastická a úplný nesmysl. Je jenom důkazem toho, jaké jsou Ondrušovy skutečné záměry. Bulvarizovat, skandalizovat, ubližovat.

Vyjádření Petra Ondruše pro K.O. magazín na TV Sport5 „Spoustu lidí nemá zaplaceno. Kluci třeba nedostali tři měsíce zaplaceno. Ptám se proč? Nedostanu nikdy odpověď. Těch lidí je tam tolik, nechci to radši rozmazávat.“ „Myslím si, že XFN skončí. Petr Ondruš pro server iDnes.cz „Nemůžu říct, že všechno bylo špatně, vyprodali jsme O2 arenu, ale je tam díra přibližně 18 milionů. Zjistili jsme podivné platby přes účet na firmy, které s XFN ani smlouvu neměly. Jediný, kdo s penězi mohl nakládat, byl Kareš.“

Kolik činí nyní celkově závazky k zápasníkům a dalším subjektům?

Naše pohledávky z obchodního styku nepřevyšují majetek společnosti.

V jakých číslech organizace XFN v roce 2018 skončila – jaké byly příjmy, investice, výdaje?

To určitě nejsou informace, které mohu zveřejňovat bez svolení ostatních společníků. Náš obrat prudce vzrostl a s ním i investiční výdaje. XFN je investiční start up, který měl podle zadání investorů směřovat k evropské lize. Odchod Karlose Vémoly ale velmi rychle vyvolal nedůvěru mezi fanoušky a museli jsme rychle šlápnout na brzdu. Drahé smlouvy zápasníků, které byly sjednány pro evropský formát ligy, ale máme stále. Tohle je velký a finančně náročný nesoulad, který musíme napravit, což činíme.

Petr Ondruš řekl: „Zjistili jsme podivné platby přes účet na firmy, které s XFN ani smlouvu neměly. Jediný, kdo s penězi mohl nakládat, byl Kareš." Co říkáte na toto tvrzení?

Ondruš nemá v XFN žádnou výkonnou pozici a nikdy neměl. Pokud by něco takového byla pravda, tak by měl jít na policii a ne do médií. Veškeré údaje o společnosti vyplývají z účetnictví společnosti a zde lze veškeré platby ověřit.

Petr Kareš a jeho vyjádření pro Sport.cz 28. únor 2019 „Není tajemstvím, že XFN prochází po odchodu Karlose Vémoly krizí – zastavení prodejů, vracení vstupenek a odliv sponzoringu není nic snadného řešit, ale i přesto vás i ostatní zápasníky chci ubezpečit, že usilovně dokončujeme přípravu na XFN 17 a situace se postupně stabilizuje.“ 13. únor 2019 „V roce 2018 jsme vyplatili 110 zápasníků. Není pravda, že XFN neplatí své zápasníky a není pravda, že svým zápasníkům dluží.“

Kdo vlastní, rozhoduje v organizaci XFN?

Organizace je vlastněna společností Best Rating s.r.o. Jak je uvedeno v Obchodním rejstříku, je vlastněna třemi společníky. V současné době s ohledem na vážnost celé situace rozhodujeme všechny významné kroky společně.

Hrozí XFN konec?

XFN je již několik týdnů předmětem negativní kampaně, která pokaždé, když se situace trochu uklidní, dostane novou energii. Jakou má takové prohlášení Ondruše týden před XFN Legends smysl? A jaký smysl mělo jeho poslední prohlášení dva dny před XFN 17? Každá společnost, která by byla takto negativně medializována, by byla v ohrožení. Myslím si ale, že Ondruš a jemu podobní lidé podceňují sílu týmu XFN. My jsme nikdy nic nevzdali. Každý den pracujeme na nápravě a naše motivace je získat důvěru našich fanoušků zpět.

Patrik Kincl se neobrátil k XFN zády a pokračuje v této organizaci.

Facebook: Patrik Kincl

Jaká je vize XFN po červnovém turnaji, nejde jen o to uspořádat O2 arenu a zalepit díry a poté se uvidí?

Vize XFN je dělat MMA s vysokou sportovní kvalitou. Nabízet zápasy, kde si zápasníci nevybírají své soupeře. Naše vize míří určitě dále než za červen 2018. Klopýtnuli jsme, dost možná upadli na zem, ale není žádný důvod se nezvednout a nejít dál.

Vyprodali jste O2 arenu v prosinci, jak je možné, že se situace dostane do stavu, který v posledních týdnech vyplouvá na povrch?

Celý rok 2018 byl o přípravě formátu evropské ligy a získání pevné pozice na československém trhu a tomu odpovídaly všechny finanční procesy a investiční výdaje. Vyplouvá na povrch to, že máme finanční problémy způsobené narušením naší strategie, tyto problémy řešíme a stavíme se k nim čelem.

Neuklidnila by se celá situace, pokud byste odešel z pozice promotéra a jednatele, a bylo by méně emocí při řešení všeho kolem XFN?

To by bylo v pořádku, pokud by přišel nový promotér, ale jediný, kdo měl zatím zájem, byl právě Ondruš. Ondruše pro XFN nechci – důvodem je absence konkrétní vize, zkušeností s pořádáním akcí a jeho pravicové tendence. Novou osobnost do XFN s ostatními majiteli určitě ale hledáme. Nemyslím si, že jsem vhodná mediální tvář organizace. Vždy mě bavilo především pracovat, mediální část XFN bych sám rád předal někomu v médiích obratnějšímu, než jsem já.

Co bude dále, jak řešíte situaci uvnitř XFN?

Není nic jinak, než bylo včera, před týdnem, měsícem. Ondruš se pokusil o destrukci XFN a jeho další možnosti nás poškozovat jsou již vyčerpány. Budeme dále pracovat jako doposud. Jmenujeme v následujících dnech neutrálního jednatele a veškerý rozhodovací procesy přeneseme mezi tři majitele XFN, aby každý, komu patří XFN, měl možnost do situace zasahovat. Věřím, že právě lidé, kteří XFN založili a investovali, mají ten nejlepší záměr a vůli dát vše do pořádku. A v neposlední řadě máme fantastický tým, který v minulém roce dokázal, že umí dělat skvělé akce.

Kdo bude novým jednatelem?

V současné době je tato možnost v procesu. Pokud bude zapsán, tak to bude osoba, která bude vykonávat rozhodnutí majitelů XFN, ne samostatně rozhodovat. Do vyřešení celé situace chceme s ostatními dvěma společníky řídit XFN společně a nerozdílně.