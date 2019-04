Vémola si žije svůj sen a maká na 360 procent. Jaká má tři přání?

„Jsem šťastnej, žiju si svůj sen sportovce. Pokud se daří, kdo by nebyl šťastný. Můj život je nastavený kolem sportu, jedu a makám teď na 360 procent. Z posledních sedmnácti zápasů jsem šestnáct vyhrál, což mě samozřejmě těší," je spokojený Vémola, který má hodně životních snů a přání.

„Co se týče sportovní kariéry, mám hodně věcí, které si přeju. Pokud by měly být tři? Chci doručit, co jsem slíbil. Slíbil jsem Prince, doručím. Dále chci porazit Attilu (Végha) a na to navazuje třetí přání, a to je dostat se zpět do UFC."

Karlos Vémola křtí svoji knihu

Sport.cz

Třiatřicetiletý Vémola se měl potkat s Princem v kleci už před rokem na galavečeru Night of Warriors 24. března, ale kvůli zdravotním komplikacím k němu nedošlo, pak už byla cesta zavřena. Poté, co první Čech v UFC přestoupil z organizace XFN k rivalovi Oktagon MMA, nová Vémolova stáj svolila k bitvě pod Ještědem.

„Zápas se uskuteční také díky organizaci Oktagon MMA, která pro tento zápas Karlose uvolnila," vyjádřila se za organizátory Night of Warriors Monika Soukalová.

Takto se Karlos Vémola chystal na Prince před rokem.

„Jsem rád za ten zápas. Tenhle rok fanouškům doručím všechno, co jsem slíbil. A bude slibované T.K.O. To je jasný," nepochybuje Vémola.

Na galavečeru se představí také druhý Čech, který poznal UFC - Viktor Pešta. Do klece vkročí také David Dvořák, Makhmud Muradov, Tomáš Hron, Jan Malach a další zápasníci.