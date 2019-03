Boxerská nabídka snů. Bývalého krále tahají z důchodu, jde o miliardy

Kličko byl hvězdou, i když je už mimo, stále má větší jméno než někteří současní aktivní boxeři. Jeho návrat by přilákal fanoušky, sponzory, televize. Proto nabídka, která se vymyká.

„Lidé ho chtějí vidět v ringu. Nabízí mu spoustu peněz, aby se vrátil. On je jedna z těch značek, kterou chtějí fanoušci vidět. Chtěl bych, aby se vrátil. Nevím, jestli je spokojený s tím, čeho dosáhl," citoval server thesun.co.uk promotéra Toma Loefflera.

Kličko a Joshua na veřejném tréninku před duelem v roce 2017.

Reuters

S kým by mohl třiačtyřicetiletý Kličko nastoupit? Kvalitních adeptů je více. Na samém vrcholu stojí současný král Anthony Joshua, s ním Ukrajinec v dubnu 2017 prohrál. Dále tu jsou Tyson Fury a Deontay Wilder. A určitě by se našli další, kteří by si chtěli připsat tento cenný skalp.

Zvěsti o možném návratu se objevily už v listopadu minulého roku. „Muselo by jít o něco mimořádného, neuvěřitelného," zdůraznil ale Kličko. Před čtyřmi dny oslavil narozeniny. Pokud kývne na nabídku, dostal by vskutku štědrý dárek.

Kličko naposledy boxoval v dubnu 2017, když ho poslal do důchodu Brit Anthony Joshua, předtím prohrál i s jeho krajanem Tysonem Furym. Po těchto dvou porážkách odešel muž, který v ringu 64 duelů vyhrál a jen pětkrát padl. Jedenáct let neokusil hořkost porážky!

„Stále to tam je, ale nevím, jak dlouho můžu zůstat ještě v takové formě. Pokud však dosáhnu 45 let a budu na to ještě mít, budu mít chvění v žaludku, tak to může být mimořádný okamžik. Chci překonat rekord a stát se nejstarším světovým šampionem těžké váhy," nechal se Kličko slyšet před pěti měsíci.