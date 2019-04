XFN má týden na vyplacení své hvězdy. A co další zápasník, který čeká na výplatu?

Jedna z nevýraznějších postav českého MMA přiznává, že s touto organizací nemá potíže, ale jistota je jistota. Jak praví jedno české přísloví - lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

„S XFN nemám žádný problémy, vždy mi zaplatili včas, ale teď mají nějaké problémy, tak jsem je poprosil, aby mi dali peníze dopředu. Já se nemůžu připravovat a myslet na to, jestli zaplatí, nebo ne. Mají ještě týden. Peníze musí přijít na účet patnáctého (dubna). Pokud mi zaplatí, jedeme dál, vlak nezastavuje. Když nezaplatí, dám si pauzu. Pokud peníze přijdou, zápas se uskuteční a budu rád, že si to rozdám s Patrikem. Respektuju ho, on je myslím nejlepší 77 (váhová kategorie) v Evropě, ale 84 je moje váha a Vémoly," řekl Muradov Sport.cz po výhře na galavečeru Night of Warriors v Liberci.

Český Uzbek dokázal v kleci vybojovat už devět výher v řadě a má celkové skóre 19 vítězství a 6 porážek. V Česku v posledních letech bojuje převážně na galavečerech XFN, devětadvacetiletý zápasník míří ale výše.

„Už mám nějaké nabídky z Ruska, Asie a různých organizací, ale chtěl bych do UFC. Myslím, že za chvíli to přijde. Jsem připraven, je to můj sen. Budu první MMA UFC fighter z Uzbekistánu. Uzbekistán, to je 40 milionů lidí, to je dále také Kazachstán, Turkmenistán a Kyrgyzstán. To je nějakých 150 milionů lidí. Chci tvořit historii," dodal Muradov, který do klece nastupuje s českou a uzbeckou vlajkou.

Rychlý proces. Jasná záležitost pro Makhmuda Muradova v Liberci.

Sport.cz

Na čtyřech galavečerech XFN se objevil také David Dvořák, jedna z největších českých hvězd MMA. Jenže on v únoru oznámil odchod od této organizace kvůli finančním pohledávkám. Podle svých slov stále nemá ještě vše zaplaceno ani v dubnu.

„Zatím mi neuhradili nic. Moje závazky měly být uhrazeny zhruba do 15. ledna. Částku neřeknu úplně přesně, ale je to necelých 80 tisíc. Někdo si možná řekne, že to je pár korun, ale pro mě to je hodně peněz. Za tohle mám jeden kemp v Thajsku, dva v Anglii, to je pro mě strašně moc. Nejsem žádný miliardář, jsem obyčejný kluk z vesnice, pro mě je každá koruna důležitá," nechal se slyšet Dvořák v Liberci po dvanácté výhře v řadě.

Podle organizace XFN je řešení na světě. "S Davidem a jeho manažerem jsme se sešli osobně a domluvill řešení úhrady. Nevyloučili jsme ani další spolupráci," regoval v pondělí večer Kareš.

Plánoval zápasit v zahraničí, jenže se stále drží doma, a to z důvodu financí. „Už dlouho jsem plánoval, že chci být ve světě, ale vše se zkomplikovalo kvůli finančním problémům s XFN, takže si teď musím dát nějaké zápasy doma, abych měl peníze na kemp a přípravu. Chtěl bych zápasit v červnu, červenci, kde to bude, ještě nevím, je více možných galavečerů," řekl Dvořák, který by rád měl finanční peripetie vyřešeny.

Čím více ale listů v kalendáři obrací, je více a více skeptický. Přesto v případě vyrovnání pohledávky by se nebránil duelu po značkou XFN. Na prvním místě je ale uhrazení částky.

Dominantní výkon. David Dvořák si v kleci připsal dvanáctou výhru v řadě.

Sport.cz

„Pokud se se mnou rozumně a slušně domluví, uhradí všechno, můžeme jednat o dalším zápase, ale nemůžou mi nabízet zápas a neuhradit ty, které se se mnou táhnou už několik měsíců. Moc nevěřím, že mi peníze uhradí, spíš počítám, že žádnou korunu neuvidím. Už jsem řešil situaci i s právníky. Žalobu bych musel nejdřív platit sám, to je taky hodně peněz, tohle ani nechci, jsem sportovec, chci trénovat a mít čistou hlavu. Zatím pořád zkouším se slušným způsobem domluvit," dodal bojovník z All Sports Academy, který naposledy prohrál v květnu 2012 s Filipem Mackem.