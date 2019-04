Černý scénář potvrzen. Nepřišly peníze, hlavní zápas v O2 areně se ruší

Ti, kteří pochybovali, nevěřili, měli pravdu. Je tu další rána do vazu organizaci XFN. Ohlášený a promovaný hlavní zápas na červnovou O2 arenu nebude. A za vším hledejte finance, tak jak je v posledních týdnech u této stáje zvykem. Makhmud Muradov nedostal výplatu před zápasem, jak mu bylo slíbeno, a duel s Patrikem Kinclem zrušil. „Bohužel XFN nesplnilo podmínky, na kterých jsme se domluvili, a zápas se ruší. Moc se omlouvám," napsal zápasník v noci na svůj Facebook.

Makhmud "Mach" Muradov před vstupem do klece. S Patrikem Kinclem červnový duel pod XFN zrušil.

Muradov měl mít finance na svém účtu do 15. dubna, nestalo se. Podmínka, kterou potvrdily obě strany, nebyla naplněna. "Podmínky Muradova známe a respektujeme je," uklidňoval fanoušky promotér XFN Petr Kareš ještě před pár dny. Marně.

Sport.cz se pokusil v pondělí dopoledne získat informace o splnění závazku, žádné ale nebyly. Jen ticho před bouří. XFN mělo situaci přes den stále řešit. Jak se později ukázalo, částka nebyla odeslána.

„Nové vedení XFN nezaplatilo Muradova, což je velká škoda. Macha jsem včera požádal o čas do konce týdne, abych finance zajistil z pozice promotéra, ale podle všeho zájem čekat nemá. Mrzí mě to. Asi už jsem jediný, kdo věří, že XFN je možné zachránit, ale to se nedá nic dělat," okomentoval poslední události Kareš.

Finance, slovo, které v posledních měsících rezonuje organizací XFN.

Sport.cz

„Vždy mi zaplatili včas, ale teď mají nějaké problémy, tak jsem je poprosil, aby mi dali peníze dopředu. Já se nemůžu připravovat a myslet na to, jestli zaplatí, nebo ne. Mají ještě týden," potvrdil minulou sobotu Muradov Sport.cz.

Nestalo se a pád organizace XFN v roce 2019 pokračuje. Před pár hodinami zrušila jedna z hvězd hlavní zápas. Tahák večera končí patrně v propadlišti dějin. Týdny předtím se postupně vyrojily zvěsti o zpožděných platbách zápasníkům. Vše začalo odchodem největší star. Karlos Vémola přešel v únoru k organizaci Oktagon MMA. „Určitě nebylo splněno plno věcí ze strany XFN a nemyslím si, že jsem jedinej," řekl Vémola a spirála problémů začala nabírat na rychlosti.

Cverna, Kvapil, Jartim, Dvořák, Ondruš, Machaev. Ti poté postupně skončili u XFN. "Nejsme určitě v dobré kondici, ale také to není nic neřešitelného. Největší částku představuje doplatek odměny Patriku Vrbovskému (Rytmus). Částku zveřejňovat podle smlouvy s Patrikem nemohu. Jsme dohodnuti na splátkách a ty dodržíme," řekl Kareš na konci března. V prosinci vyprodaná O2 arena, XFN slavilo historický úspěch, na bojové sporty se přišlo podívat na 17 tisíc fanoušků. Uběhlo pár týdnů a pokladna je prázdná.

Reakce XFN na přestup Karlose Vémoly do Oktagonu. Byla to zrada!

Sport.cz

„Spousta lidí nemá zaplaceno. Kluci třeba nedostali tři měsíce zaplaceno. Ptám se proč? Nedostanu nikdy odpověď. Těch lidí je tam tolik, nechci to radši rozmazávat," řekl ještě před Karešovým vyjádřením Petr Ondruš pro K.O. magazín na TV Sport5.

Muradov pod XFN odbojoval devět zápasů, ten desátý, který měl být největší, zrušil. „Celá situace mě velice mrzí, ale je to moje práce, která mě živí, a určitá pravidla se musí dodržovat. S XFN jsem žádné problémy nikdy neměl, ale tentokrát to bohužel nevyšlo. Od dnešního dne jsem volný fighter a brzy vám dám vědět, v jaké organizaci a kde budu pokračovat," napsal také Muradov.

MMA jako byznys

Otázkou nyní zůstává, co bude s XFN dál. Uskuteční se červnový galavečer v O2 areně? zůstane Patrik Kincl, který měl už laso ze stáje Oktagon MMA? Jak zareagují další zápasníci a co vůbec chystá XFN do dalších týdnů a měsíců?

"V českém MMA se od začátku roku rozehrála velká hra. Není to hra hezká a určitě ne čistá, ale odpovídá tomu, že z MMA se stal velký byznys. A jak řekl pan Ritting, že má zájem, aby vznikla silná organizace, tak to já určitě podporuji, ale ne na úkor XFN. Budu v následujících hodinách a dnech jednat přesně tak, jak si situace zasluhuje," dodal Kareš.

Jasná záležitost pro Makhmuda Muradova

Sport.cz