Pivo na rozloučenou. Teď chce český samuraj titul. Vrátí minulé K.O.?

Cesta za velkým japonským dobrodružstvím jde do finále. České MMA je krok od velkého úspěchu. Jiří Procházka v neděli nastoupí v Jokohamě v hlavním zápase na galavečeru organizace Rizin FF k titulovému zápasu o pás šampiona ve váze do 93 kilo. Sedm let tréninků, dřiny a 27 zápasů za sebou. Teď se český samuraj představí v bitvě s Američanem Muhammedem Lawalem. „Děkuji za podporu, děkuji, že mi fandíte. Jedeme BJP, jedeme zvítězit, jdeme si pro pás,“ řekl český zápasník Sport.cz před odletem do Japonska.