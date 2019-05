Konec čekání, bojovníci se vrací do práce. Dojde i na československou přestřelku

Nejlepší hokejisty světa střídají zápasníci MMA. Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě zažije další sportovní adrenalin. Po hokejovém mistrovství světa organizace OKTAGON MMA postaví doprostřed haly klec, ve které se odehraje jedenáct zápasů, jedenáct příběhů dvaadvaceti bojovníků. Ti mají přilákat fanoušky a naplnit největší slovenskou arenu 8. června. Po měsících tréninků nastoupí do práce, tu najdou v kleci.

"Předpokládáme, že hala bude vyprodaná, využili jsme všechny možné prostory, kapacita je připravena na 11 tisíc fanoušků. Ve čtvrtek zbývalo už jen lehce přes 1000 vstupenek," řekla Sport.cz za organizátory Betty Šulcová. Když byla hala vyprodaná při světovém šampionátu v hokeji, sešlo sepřes devět tisíc lidí v areně. Teď jich bude ještě více.

Zápasové menu nabídne dvaadvacet fighterů, tito mají přivábit nejvíce fanoušků do haly. V oktagonu se představí Attila Végh, Samuel Krištofič, Gábor Boráros, Veronika Rodová, Makhmud Muradov i Lajoš Klein.

https://www.facebook.com/oktagonvyzva/videos/692633127873088/

„Oslavujeme návrat ztraceného syna, který svými výsledky už dlouho ukazuje, že patří k nejlepším bojovníkům na československé scéně, což nemyslím jako frázi, ale naprosto vážně. Má potenciál porážet světovou elitu. My jsme rádi, že můžeme společně s ním zvedat fanoušky ze sedaček, protože přesně takové zápasy Lajoš Klein umí," je přesvědčený promotér Pavol Neruda.

„Ještě nikdy jsem neměl takový hlad po zápase. Věřím, že ukážu svoji nejlepší formu," řekl pro sport24.sk Klein. „Těším se jako vždycky. Čeká mě zápas pod novou organizací, je to taková nová kniha. Hlavně, ať soupeř udělá váhu a jedeme dál, já jsem připravený," nechal se pro Sport.cz slyšet zase Muradov.

Zvítězí Pirát?

Samuel Pirát Krištofič má za sebou dvě porážky. Naposledy prohrál na body v Ostravě v březnu pětikolovou bitvu o mistrovský pás s Davidem Kozmou. V Bratislavě ho čeká Anderson De Queiroz Diniz z Brazílie, ten naopak poslední dva duely vyhrál. Co předvede slovenský bijec?

„Jako vždy, show, srdce a touhu po výhře. Budu mít hlad, jdu si pro to. Věřím, že mě arena požene za vítězstvím, užijeme si to a na konci budeme všichni šťastní," citoval Krištofiče portál joj.sk.

Do klece vkročí také česká ženská naděje Veronika Rodová, „Jdu krok po kroku. Chci se zlepšovat, kam to až dojde. Nemám vzory, koukám se na lepší a od nich si beru to lepší. Boj ke mně patří, každý člověk denně s něčím bojuje," těší se na další zápas Rodová, která v posledním představení předvedla výkon, který fanoušky nadchl. Teď se může ukázat znovu.

https://www.facebook.com/oktagonvyzva/videos/2388991601377111/

Hlavní zápas večera obstará slovenská hvězda Attila Végh. Proti němu se postaví Američan Virgil Zwicker, ten poslední tři zápasy prohrál v prvním kole. „Zwicker se má čeho obávat, nevěřím, že maká jako já," vzkázal z thajského tréninkového kempu třiatřicetiletý Végh.

Hodně emocí se dá očekávat od zápasu Gábora Borárose a Jana Janky. „Dva bitkaři jdou klece. On je tvrdý bojovník, má styl tvrdého bitkaře, ale já budu nachystaný, abych byl připravený do přestřelky," vzkázal Slovák ve videu Cesta na OKTAGON 12. „Věřím, že všichni budou překvapení. Gábore, tohle nebude crosffitová soutěž, tohle bude MMA fight," nezůstal pozadu český zápasník.

Porci adrenalinu slibuje také bitva Karola Ryšavého a Samuela Daňka. Souboj Bratislavy a Košic, i tak se dá na tento duel dívat. „Tohle bude střet dvou kohoutů na jednom smetišti," je přesvědčený promotér Ondřej Novotný.