Na scénu bojových sportů vstupuje nové jméno. Lov na zápasníky už začal

Ačkoliv jde o novinku, která ještě není potvrzena pořadatelem, zatím nejsou oficiálně ani známa jména, která za tímto galavečerem stojí, organizátoři už nějaký čas skládají fight kartu, což potvrzuje trenér Penta Gymu Daniel Barták, na kterého se obrátili minulý týden „Byl jsem osloven Alenou Holou, jestli bych neměl někoho na 27. 6. do zápasu MMA nebo K1. Penta Gym nakonec ale nebude mít zápasníka na této akci," potvrdil informaci Barták.

Naopak z hradeckého klubu All Sports Academy by měla vyrazit na akci početnější skupina zápasníků, a to v čele s Patrikem Kinclem. Laso dostal také trenér André Reinders, zda by neměl na tento den zápasníky. "Ano, byl jsem osloven," byl stručný hlavní kouč klubu Reinders MMA a profesionální mistr Evropy z roku 2011, který byl na vrcholu své kariéry v první světové stovce.

Patrik Kincl v O2 areně. Představí se 27. června na Královce?

Facebook: Patrik Kincl

Zda půjde o jednorázový galavečer, je nyní zbytečné spekulovat. Jasněji bude až po akci, jak proběhne, kolik přiláká fanoušků, jací zápasníci se skutečně představí. Kapacita Královky je 2500 lidí.

Představy a sny jsou jedna strana, druhým břehem je poté samotná realita. Samozřejmě se tu může také objevit dravec, který přinese novou show a adrenalin. Ten v posledních měsících nabízí v bojových sportech především MMA.

Co ukážou následující hodiny, kdo bude stát za touto akcí?