Velké úlovky. Kincl a Buchinger se představí na Prague Fight Night

Konec čekání, je znám oficiální termín. V Praze se 27. června uskuteční galavečer MMA a K1, a to ve Sportovní hale Královka. A na scénu, zdá se, vstupuje nový hráč, který představí svoji akci pod názvem Prague Fight Night. V úterý odpoledne se potvrdily informace Sport.cz, že do zápasu na této akci nastoupí také Patrik Kincl a Ivan Buchinger, špičky českého a slovenského MMA. "Ano, je to pravda, zápas můžu potvrdit," stihl napsat hradecký zápasník z tréninku.

„Hned pro naši první akci se nám podařilo získat dva nejlepší československé zápasníky. Za to jsme nesmírně rádi. Myslím, že se nám zde podaří etablovat slibnou bojovou platformu," říká Tomáš Rosenberger, zástupce hlavního českého investora.

Představa pořadaletů je následující. Chtějí poprvé v České republice a na Slovensku představit formát, který je typický pro singapurské přebory v bojových uměních ONE Championship. Návštěvníci se tak na Královce mohou těšit nejen na klasické souboje ve střihu MMA, ale také na kickboxerskou podívanou K1. Tak představují organizátoři svoji vizi.

Ivan Buchinger. Bude se radovat v Praze z výhry, s kým půjde do zápasu?

Facebook: Ivan "Buki" Buchinger

Ačkoliv jde o novinku, organizátoři už nějaký čas skládají fight kartu, což potvrzuje trenér Penta Gymu Daniel Barták, na kterého se obrátili minulý týden „Byl jsem osloven Alenou Holou, jestli bych neměl někoho na 27. 6. do zápasu MMA nebo K1. Penta Gym nakonec ale nebude mít zápasníka na této akci," potvrdil informaci Barták.

Naopak z hradeckého klubu All Sports Academy by měla vyrazit na akci početnější skupina zápasníků, a to v čele s Patrikem Kinclem. Laso dostal také trenér André Reinders, zda by neměl na tento den zápasníky. "Ano, byl jsem osloven," byl stručný hlavní kouč klubu Reinders MMA a profesionální mistr Evropy z roku 2011, který byl na vrcholu své kariéry v první světové stovce.

Daniel Bruno Brunclík v práci. Podle organizátorů se představí na galavečeru 27. června na Královce.

Facebook: Daniel Bruno Brunclík

Podle aktuálních informací se na akci představí také kickboxer Václav Sivák. Romský mladík z Ostravy bývá považován za jednu z největších nadějí tuzemských bojových sportů a mnoho expertů mu předpovídá hvězdnou budoucnost. K fightu se dále postaví také člen policejní pořádkové jednotky Daniel „Bruno" Brunclík za MMA nebo David Vinš, který bude zastupovat K1.

Kdo pořádá tuto akci, kdo je investorem, zatím nebylo zveřejněno. Zda půjde o jednorázový galavečer, je nyní zbytečné spekulovat. Jasněji bude až po akci, jak proběhne, kolik přiláká fanoušků, jací zápasníci se skutečně představí. Kapacita Královky je 2500 lidí.