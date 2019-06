Obrovská reklama pro český box. Ducár se jde bít o světový titul

Šance, která mu může změnit sportovní život. Český boxer Vasil Ducár odletěl do Jihoafrické republiky, kde se 8. června utká o světový pás organizace IBO. Soupeřem mu bude domácí Kevin Lerena. On jako favorit, devětadvacetiletý Evropan jako outsider. První má skóre v profesionálním ringu dvaadvacet výher a jednu porážku, druhý sedm vítězství a jednu remízu.

„Statistika dobrá, ale je to jen statistika, důležitá je výkonnost Samozřejmě on bude v domácím prostředí, budou za ním stát fanoušci, on je doma velká hvězda, má zázemí, nemusel absolvovat dlouhý let, je aklimatizován na zdejší klima a hlavně výšku, ta je tu 1700 metrů nad mořem, takže uvidíme, co tohle udělá s mojí kondici," řekl pro Sport.cz Ducár už z Jihoafrické republiky.

Dvanáct tříminutových kol, porce, která čeká na oba boxery v boji o mistrovský pás organizace IBO. Lerena je podle žebříčku světová pětka v křížové váze. Ducár je na 34. příčce. V úterý oba absolvují kontrolní převážení, nesmí překročit zápasovou váhu podle pravidel o více než pět procent.

Vasil Ducár, boxer, který se jde bít o světový titul.

Pohled Lukáše Konečného, bývalého profesionálního boxera Vasil může sobotním zápasem jen získat, protože soupeř je žebříčkově výš. Vasil umí boxovat, pokud jde do utkání jako outsider, osobně ale favorizuji jeho soupeře. Zápas bude obrovskou reklamou pro český box. Stačí vyhrát, udělat výsledek a on bude jednička českého boxu v danou chvíli. Ve hře je světový titul organizace IBO, sice to není absolutní top, ale taky to není žádný špatný titul. Je o trochu níž než čtyři největší - WBA, WBC, IBF a WBO. Pokud vyhraje, případně udělá dobrý zápas, může převzít otěže českého boxu.

„Podle sázkových kanceláří je on favoritem, na mě je kurz 10, na něj 1.05. On je držitelem titulu, samozřejmě je favorit, ale mě pozice outsidera vyhovuje, nemám co ztratit," je v pohodě Ducár, který si kvůli tomuto zápasu vzal v práci volno, aby mohl vyjet spárovat do zahraničí. Doma nechal policejní uniformu a vyrazil s boxerskými rukavicemi za hranice.

Teď už jede v týdenním režimu v zemi, která je letecky vzdálená 9 tisíc kilometrů. „V neděli jsme přiletěli, v pondělí proběhlo natáčení medailonku a rozhovor pro televizi. V úterý je tiskovka a zmíněné kontrolní vážení. V pátek oficiální váha a v sobotu fight," vyjmenoval Ducár program, který ho čeká.

Thajský box, K1, MMA a klasický box. Sporty, které český bojovník vyznává, v nich má celkem přes 150 zápasů. V sobotu bude boxerem, co bude po sobotě, neřeší. „To uvidíme, nebráním se ničemu, vždy pracuji s aktuální situací," usmívá se Ducár.

Teď je tu box a boj o pás šampiona organizace IBO.