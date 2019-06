Kincl má jasno: XFN se už na nohy nepostaví. Kdo stojí za Prague Fight Night?

Hledal cíl, nakonec podepsal tam, kde s tím nikdo nepočítal. Zápasník MMA Patrik Kincl řešil svůj další zápas, angažmá. Mohl zakotvit v českých organizacích, které jsou na trhu, mohl jít do zahraničí. On otevřel dveře nováčka. Upsal se na jeden zápas galavečeru Prague Fight Night, který se bude konat v pražské hale Královka 27. června. Proč tento krok a proč po pěti zápasech u XFN uzavřel tuto kapitolu?

Patriku, jaké je spojení Prague Fight Night a vaší osoby?

Podepsal jsem jeden zápas na turnaj, který se uskuteční 27. června na Královce.

Proč?

Probíhala nějaká jednání a souhlasil jsem s podmínkami a volbou budoucího soupeře. Jelikož jsem v přípravě, potřeboval jsem zápas co nejrychleji, ještě v první půlce tohoto roku.

Kdo bude vaším soupeřem?

Řeší se dvě možnosti, zatím o nich ale nemůžu mluvit.

Postaví se vám Čech, cizinec?

Zápasník ze zahraničí.

A po tomto zápase zamíříte ven?

Jednám i o zahraničním angažmá, ale to zatím není jistý.

Takže po 27. červnu je ve hře více variant - zahraničí a poté české organizace XFN, OKTAGON MMA, případně Prague Fight Night?

S největší pravděpodobností, člověk by neměl nikdy říkat nikdy, ale na 99,9 % to nebude XFN.

A to z důvodu záležitostí z minulosti, které nejsou stále vyřešeny?

Tak, tak. Myslím si, že XFN se už na nohy nepostaví.

Organizaci XFN nefungují webové stránky, sociální sítě utichly, galavečer v O2 areně je zrušen, jsou zde finanční pohledávky, takže podle vás je XFN na kolenou a dál už nevstane, nebude?

Přesně tak, to je můj názor, to si myslím.

Pozvánka na Prague Fight Night.

ticketportal.cz

Nestojí promotér XFN Petr Kareš a jeho tým za projektem Prague Fight Night?

Já jsem v úterý podepsal smlouvu s Tomášem Rosenbergrem a jeho firmou. Ten mi řekl, že Petr Kareš za tím nestojí. Možná je tam v roli konzultanta, s ním jsem ale já zápas nevyjednával.

Kdo tedy stojí za novým projektem, kdo ho financuje?

Podepsal jsem smlouvu s Tomášem Rosenbergrem, který je jednatelem společnosti Mixvenet (Mixvenet Real, s.r.o.).

Když se ohlédnete zpět, nebylo by vám lépe v zahraničním angažmá?

To si říkám už delší dobu, bohužel se zahraničním angažmá to není úplně jednoduchý, ovšem vypadá to, že koncem roku by mělo něco klapnout. Zatím ale není nic rozhodnutého a podepsaného.