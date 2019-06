Muž z Prague Fight Night poprvé promluvil, chce expandovat do zahraničí. Jak to je s Karešem?

Otázky a rozporuplné reakce fanoušků. S tímto se hned na začátku své existence setkal galavečer MMA a K1 Prague Fight Night, který se uskuteční 27. června v Praze. Oficiálně je tato akce známa od úterního odpoledne, nikdo pořádně neví, co se chystá, co bude, jaké jsou plány, kdo akci platí. Navíc tu je spojení s Petrem Karešem, promotérem organizace XFN, která se už měsíce zmítá ve finančních problémech. Server Sport.cz jako jediný získal svolení k rozhovoru s Tomášem Rosenbergerem, který je zástupcem hlavního českého investora. „Petr Kareš není investorem, nemá s vedením společnosti nic společného, jde čistě o poradce," zopakoval několikrát muž, který má na starosti řízení galavečeru PFN.

V úterý jste oznámili, že 27. června uspořádáte galavečer MMA a K1 v pražské sportovní hale Královka, proč tak pozdě před termínem akce?

Vývoj a průběh má určité pozadí, my vnímáme tuto akci jako obchodní příležitost. Sešli se dva lidi, investor a já a máme vizi, že to chceme zkusit. Chtěl bych upozornit, že se nechceme s nikým prát a být konkurencí. Chceme dělat akce trochu jinak, chceme se zaměřit na asijský směr, například ONE Championship. Takže jiná cesta než OKTAGON MMA a XFN.

Proč zrovna teď?

Vidíme zde podnikatelskou příležitost, pokud bychom do toho nevkročili nyní, mohlo by být pozdě. Uvědomujeme si, že promo začíná pozdě, ale věříme, že vše zvládneme.

Tomáš Rosenberger, muž, který má dovést Prague Fight Night k úspěchu.

Archiv: Tomáš Rosenberger

Chcete uspět na českém a slovenském trhu?

Ano, ale není to naše priorita.

Ta je jaká?

Dobýt střední Evropu, Asii. Samozřejmě musíme začít v lokálním prostředí, což je Česká republika.

Kdo financuje Prague Fight Night (PFN)?

Investory jsou české fyzické osoby, v současné době bych k tomu více neříkal.

V čem podnikají?

Peníze, které vydělali, jsou ze zahraničí, nejsou z českých luhů a hájů. Dále bych k tomu více neříkal, ale jde o export a import.

Jaká je vaše pozice v PFN?

Spolupracuji s investory, byl jsem vyhodnocen jako vhodná osoba, která akci zastřeší, proto se účelově založila společnost, kde jsem jednatelem.

Jde o společnost Mixvenet Real, s. r. o. , kde jste od 29. května jednatelem?

Ano, tak to je. Já bych měl zastřešit veškerý provoz, zde je má zodpovědnost. Já jsem garantem, že akce proběhne ekonomicky úspěšně, dostaví se lidi. Za tohle já ručím.

Patrik Kincl má být jednou z hlavních tváří Prague Fight Night.

Facebook: Patrik Kincl

Jaký máte vztah ke sportu?

Odmalička sportuji, můžete to vzít přes fotbal, hokej.

Takto to mají miliony lidí, ale ne každý pořádá galavečery bojových umění...

To určitě ne. MMA jsem začal vnímat asi tři roky nazpátek stylem, že jsem ležel u televize, přepínal jsem programy a tento sport mě zaujal. Nejsem odborníkem, já jsem garantem, že vše dopadne dobře. Spíše investoři se zajímají o bojové sporty.

Jaký máte rozpočet akce?

Tohle není potřeba uveřejňovat.

Řády milionů?

Pokud se v tomto prostředí pohybujete, asi si umíte částku představit.

Co se týče bojovníků, kolik oni dostanou za zápasy, je správná informace od 5 tisíc po statisíce?

Ano.

Je nejdražší Patrik Kincl a Ivan Buchinger?

Určitě.

Dostanou finance dopředu?

Obě smlouvy jsem hradil, s Patrikem jsme se viděli v úterý v Hradci Králové, kde jsme dodrželi první část smlouvy a Ivanu Buchingerovi jsem poslal peníze dnes a zítra by je měl mít na účtu.

Mají takto ošetřené kontrakty také další zápasníci?

Tohle řešíme, platíme hotově, případně zálohově.

Pozvánka na Prague Fight Night.

ticketportal.cz

Kincl, Buchinger, Brunclík, Sivák, Vinš, kdy oznámíte další jména zápasníků?

Celkem bude devět zápasů, další zápasníky řešíme a postupně je budeme odhalovat, chceme si nechat také nějaké překvapení pro fanoušky. Pro Patrika Kincla i Ivana Buchingera máme už soupeře, ale v tuto chvíli je ještě neprozradím.

Bude na galavečeru zápasník, který je výkonnostně ještě výše než Kincl a Buchinger?

Ano, ze zahraničí tam je takový zápasník. Myslím si, že máme super atraktivní zápasy.

Akce je už 27. června. Jak chcete akci propagovat, moc času vám nezbývá, webové stránky zatím nefungují, na sociálních sítích jsem nic nenašel. Chystáte se využít televizi, rádia, billboardy?

Pracujeme na tom. Vyjmenoval jste mix, který se standardně používá, plus máme kontakty na gymy atd. Zkusíme vše, co je možné.

Královka pojme cca 2500 fanoušků, počítáte, že bude vyprodáno?

Doufáme, že ano.

Ivan Buchinger se podle organizátorů představí 27. června na PFN.

Facebook: Ivan "Buki" Buchinger

Ve čtvrtek kolem poledne byly prodány vstupenky v řádu desítek...

Promo ještě nezačalo a Ticketportal začal nabízet akci ve středu.

Akce je veřejná 48 hodin, jak vnímáte reakce, které se objevily v médiích, na sociálních sítích?

Velmi negativně. Je zde nešťastné spojení s XFN.

Toto ale nevzniklo ze strany médií a fanoušků, vy jste si vybrali promotéra Petra Kareše jako poradce, je to tak?

Pokud odhlédnu od mediální stránky, tak pana Kareše vnímám jako dlouholetého reprezentanta České republiky, dělá v oboru dvacet let. Je logické, že on má kontakty a vazby v Česku a v Evropě. A já jako člověk, který ručí za ekonomický výsledek akce, hledám nejlepší partnery. Pan Kareš působí na pozici poradce, nemá vliv na řízení společnosti, není investor, je to čistě poradce. Vím, že je schopen mi pomoct s fight kartou. Doporučil mi tým profesionálů, které já potřebuji. To je celý příběh.

Jak dlouho se znáte s panem Karešem?

Dva, tři měsíce?

Tak dlouho připravujete Prague Fight Night?

Finální rozhodnutí je čtrnáct dnů staré.

Od začátku zde figuruje pan Kareš?

Ne. To s panem Karešem nesouvisí. Ještě to zopakuji. Tady se potkali dva lidi, investoři, kteří mají blízko k ONE FC, já jsem se zmínil o panu Karešovi. Věděl jsem, že XFN má obrovské problémy, ale řekl jsem, že Petr Kareš by nám mohl pomoci ve startu sehnat lidi, jinak on má svých starostí dost.

Neobáváte se, že toto spojení vám může v očích fanoušků ublížit vzhledem k situaci z posledních měsíců?

Nevidím důvod.

Vyjádření promotéra Petra Kareše Moje role v projektu Prague Fight Night je poradenská. Více nechám na oficiálním vyjádření zástupce organizátora. Co se týče XFN, myslím, že O2 arena to popsala zcela správně a korektně. Jediným oprávněným subjektem byl nový jednatel pan Draslar a ten neudělal od března vůbec nic. Já i celý tým XFN jsme byli ve stejné době odvoláni. Opakovaně jsem se snažil nad XFN získat ztracenou kontrolu a žádal po novém jednateli souhlas s realizací projektu. Bez reakce. Je to ostuda a velké zklamání pro mě i celý tým XFN. Já osobně zůstávám jako promotér XFN, abych celou organizaci uzavřel. XFN stále dluží zápasníkům a nemá vypořádané vstupenky za zrušenou O2 arenu. Budu dál pokračovat ve své snaze získat nad XFN kontrolu, prodat majetek a uhradit dluhy.

Dobře, ale jsou tu reakce, které nemůže přehlédnout, ne?

Jde o podnikatelský záměr a pokud potřebujete udělat něco rychle, musíte mít profesionály. V oboru je pan Kareš určitě profesionál, nevím, jak na tom je s ekonomickými zdatnostmi, co se v XFN stalo, tohle já neřeším. Já potřebuji tým pro PFN.

Probírali jste spolu situaci v XFN?

Samozřejmě se zmínil a není to nic příjemného číst si o sobě různé věci. Není v pohodě, ale snaží se řešit věci, jak nejlépe umí. Podle jeho slov je XFN jako společnost zablokovaná. Možná roky bude vše trvat, než se vše vyrovná. Není šťastný.

Je PFN nástupcem XFN?

Ne.

Není tam žádné propojení?

Toto jednoznačně dementuji! Finanční zdroje jsou od českých rezidentů a já jsem člověk, který vše zastřeší manažersky. Pan Kareš neinvestoval ani korunu, ani s tím nepočítáme, je to čistě poradce pro start.

Daniel Bruno Brunclík v práci. Podle organizátorů se představí na galavečeru 27. června na Královce.

Facebook: Daniel Bruno Brunclík

Co bude po Královce?

Uvidíme, doufáme, že nepůjde o ojedinělou akci.

Chcete jít mimo Prahu?

Určitě, více si nechám zatím pro sebe. Královku si vyhodnotíme, až skončí. Pokud zjistíme, že to nejde, tak to dělat nebudeme. Pokud vyjdou naše předpoklady, tak budeme pokračovat.

Co znamená - vyjde, nevyjde?

Záleží, do jak velkých červených čísel bychom se případně dostali.

Máte hranici?

Máme.

Řeknete mi ji?

Ne.