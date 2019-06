Extrém! Deset soupeřek odpadlo, až Slovenka se upsala. Přijde čas Popelky?

Klid, žádná panika, spíš očekávání z nečekaně velké šance. Pohled do očí soupeřky z pár centimetrů ji nevykolejil. Při rozhovoru Nikoleta Domoráková nasadila brýle, vypadala spíše jako studentka, přitom za pár hodin bude stát v kleci a na rukách bude mít malé rukavice, a od těch si ránu zapamatujete. Slovenka v úterý kývla na svůj první profesionální zápas, bít se bude už v sobotu na galavečeru organizace OKTAGON MMA v Bratislavě s Clarou Ricignuolovou. Ta se málem boje nedočkala, deset soupeřek z různých důvodů odpadlo, až jedenáctá Domoráková podepsala kontrakt. Jejich čas přijde dnes po 18 hodině.

V říjnu si podala sebevědomou Francouzku Veronika Rodová, teď přichází na řadu Slovenka. A pro strach má uděláno. „Absolutně se nebojím, těším se, bude holčičí bitka," usmála se v pátek po vážení pětadvacetiletá zápasnice.

Sedm let se Domoráková věnuje bojovým sportům, rok a půl MMA, za sebou má dva vyhrané duely mezi amatérkami. Teď kývla na soupeřku, která umí provokovat, chce se dostat do hlavy. V Bratislavě na zimním stadionu Ondreje Nepely budou mít za zády na jedenáct tisíc fanoušků. Další poleno adrenalinu, které může nakopnout, ale také poslat bojovníky do kolen.

„V úterý jsem se dozvěděla o zápasu, měla jsem mít jeden za týden, takže v přípravě jsem byla. Když mi to nabídli, ani jsem soupeřku neznala, neřešila jsem ji. Pokud chci být v tomhle sportu dobrá, nebudu si soupeřky vybírat," nehledala výmluvy Slovenka, na kterou se dostalo až na konci pořadí, byla jedenáctá v řadě.

V bojových sportech se zápasnici měsíce a týdny připravují na konkrétního soupeře, styl. Vše ladí, aby byli připraveni. Občas ale osud ukáže jinak a musíte ukázat psychickou sílu. Tak se stalo pro sobotní Bratislavu. I když jedenáct je nečekaný počet odmítnutých.

Veronika Rodová si Francouzku slušně povodila po kleci.

Sport.cz

„Byla to extrémní smůla, ne že by s Clarou nikdo nechtěl zápasit. Dvakrát chyběl holkám pas, dvakrát nemoc, zranění, prostě pořád něco hatilo plány. Clara brala vše, jedinou holku odmítla, ta má 14 výher, 2 porážky a zkušenosti z UFC, ona má 2:2, což už by bylo hodně. Jsem rád, že Nikoleta zápas vzala. Třeba je čas Popelek a povede se. Ona je jedenáctá, která se povedla, předchozích deset padlo a zkoušeli jsme toho hodně - Brazilky, Rusky, Polky, Finku a ještě taky holku z Maďarska," přiznal téměř nekonečné námluvy promotér Ondřej Novotný.

Když uspěla Rodová proti Francouzce, zasloužila si velký potlesk a uznání za svůj výkon. A hádejte, kde se tahle bitva odehrála. Ano, stejná země, stejná hala. Teď navíc nastoupí do klece domácí fighterka. Koktejl emocí může mít ještě větší grády. Video z výhry Rodové vidělo více než jeden a čtvrt milionu lidí. Historický počin českého zápasníka, lépe řečeno zápasnice. Žádný chlap v kleci, chlapi zkoukli ženskou v kleci, která si otevřela za pletivem střelnici. Rodová bude také součástí sobotní karty, tentokrát se jí postaví Cornelia Holmová ze Švédska. Jaký bude severní vítr?

Zápasnice MMA Nikoleta Domoráková

OKTAGON MMA

Plán je jasný, vycukat a trefovat

Domoráková několikrát viděla Rodovou při památném fightu a taktiku už má. „Tu máme vymyšlenou, budeme to chtít držet v postoji a přebít ji přes kontry. Ona si dost věří, ale jak inkasuje jeden úder, je to pryč. Co jsem viděla, pokud dominuje, věří si, je v pohodě. Když dostane, cuká se," usmála se Slovenka. Plán bitvy je vymyšlen, srazit hřebínek a trefovat. Jenže v kleci jsou vždy dva. V tomto případě dvě budou mít svůj plán. Která bude mít na konci zápasu ruku nahoře na znamení vítězství?

Zápasové menu 8. června v Bratislavě nabídne čtyřiadvacet fighterů, tito mají přivábit nejvíce fanoušků na Zimní stadion Ondreje Nepely. V oktagonu se představí také Attila Végh, Samuel Krištofič, Veronika Rodová, Makhmud Muradov i Lajoš Klein.