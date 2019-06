Noc bojovníků MMA. Hlavní hvězda zažila K.O. Bratislava viděla divoké přestřelky

Bojovníci MMA povstali v Bratislavě. Do klece se jich nakonec postavilo dvaadvacet. Hlavním tahákem byla domácí ikona Attila Végh, ten ale uzavřel celý galavečer na Zimním stadionu Ondreje Nepely porážkou, v prvním kole poznal tvrdé K.O. A nebyl sám, který v duelu nedošel do posledního kola. Jedenáct zápasů si nenechalo ujít na jedenáct tisíc fanoušků, ne všichni ale dopadli na jedničku. Devět duelů skončilo před limitem.

Veteráni Bellatoru, světově uznávané organizace, to byl hlavní zápas večera o sobotní slovenské noci. Slovák Attila Végh a Virgil Zwicker z USA. Dlouho si napětí a adrenalinu fanoušci neužili. V čase 3:20 diváci ztichli, domácí zápasník dostal pravačkou a poroučel se k zemi. Pro mnohé překvapení večera bylo na světě. Ještě před posledním úderem Végh několikrát nebezpečně inkasoval, sice dostal Brazilce na zem, ale zde soupeři neublížil, ten se párkrát prodýchal a šel si pro výhru. Má ji zcela po právu.

„Pozor, toto není sranda," znělo hned arénou v jedné písni od DJ, měl pravdu, Végh si právě prožíval své K.O. Vítěz se v pozápasovém rozhovoru zmínil, že by se mu zamlouval Karlos Vémola. Nebyl nakonec prvním, který si o českého Terminátora řekl.

Konec, Attila Végh končí v tomto zápase.

OKTAGON MMA

Samuel Krištofič, zápasník, který budí emoce. Po dvou porážkách chtěl utnout tuto sérii a nastartovat opačnou šňůru. Na Slovensko se za ním vydal Anderson Diniz z Brazílie, muž s knírkem. Zápas skončil dřív, než pořádně začal. Přední trefená na bradu, Brazilec jde k zemi, Pirát Krištofič cítí konec, přidá ještě čtyři údery a během okamžiku vše ukončuje rozhodčí, za 28 sekund byl znám vítěz.

„Jsem strašně šťastný, nevím, jestli mám plakat. Měl jsem těžké časy po porážkách, ale teď jsem šťastný, děkuju. Jsem takový plačko, tyto slzy jsou lepší," přiznal dojetí Krištofič.

Gábor Boráros slaví výhru na kleci a zahazuje zuby

Československá bitva čekala Jana Janku a Gábora Borárose. Oba si vzkázali, že se ten druhý má na co těšit. Teď to měli předvést oba v kleci. Za čtyři minuty měli slovenští fanoušci svého hrdinu, převalil se přes Čecha jako tank. Od začátku dominoval a při jeho ground and pound nebylo pochyb, rozhodčí duel ukončil pro nadvládu Borárose.

„Po zranění to není jen tak. Každý zápas je těžký, nikdy jsem nikoho nepodcenil. Analyzoval jsem jeho zápasy, které byly na youtube. Měl slabší zem, takže taktika byla, pokud bude šance, tak ji využiju, je to překvapení, ale i já mám mozek," rozesmál král devátého duelu fanoušky MMA.

11 tisíc lidí sleduje hrdinu, příchází Gábor Boráros.

Jan Gottvald a Henrique Silva. Česko - brazilský střet na zimním stadionu v Bratislavě. „Jsem velkej frajer, jak se sluší. Já na to mám, já si vyskočím, poskočím, " s tímto textem nástupového songu nakráčel do klece zápasník Jetssamu Gymu Brno. Tím ale jeho radovánky skončily.

Šestinásobný bojovník UFC s přezdívkou Frankenstein, ten stál proti Gottvaldovi. Svižnější přestřelka na konci prvního kola se stala osudná pro českého zápasníka, kterého Brazilec uspal. Tomu museli pomoct na nohy po chvíli cutmani a lékař. Konec nastal osm sekund před koncem úvodního kola. Pravý hák na čelist ukončil tento boj. „Rád bych v červenci zápasil s Karlosem Vémolou," vyzval vítěz Terminátora. Ten přišel hned do klece a nebyl proti. Až čas ukáže, jestli k boji dojde.

Bitva Slováků, Karol Ryšavý a Samuel Daňko, který i ve svých jedenadvaceti letech má stále chlapeckou tvář, přesto chtěl odjistit dynamit, jenže proti němu stál muž, který má přezdívku Bomby. Bomby Ryšavý vytasil na začátku třetího kola, když se oba pustili do přestřelky. A ta může mít jen jednoho vítěze, radoval se Ryšavý. „Ty bomby byly pro nejlepší fanoušky, které jsem tu měl. Snažil jsem se ho uškrtit, stále se mi z toho ale dostával, pak jsem šel do přestřelky. Myslel jsem si, že to tak nakonec bude. Jsem rád, že jsem zápas ukončil," byl spokojený král této bitvy.

Třetí kolo Veroniky Rodové, na výhru to tentokrát nebylo.

Veronika Rodová naposledy předvedla parádní show, která stále baví lidí na internetu, nyní má video ze zápasu s Clarou Ricignuolovou více než 1,5 milionu zhlédnutí. V sobotu se proti Češce postavila Cornelia Holm ze Švédska. „Jsem hladová, chci zápas," řekla po minulé výhře členka Gorila MMA týmu. Ta na úvod zvolila svůj tradiční přístup, stála zády ke středu klece, tak se ona soustředí. Rodová začala podle svého naturelu, trefovala, ale Švédka ji jedním přesným levým hákem dostala na zem, kde poté předvedla nedobrovolnou masáž hlavy a čelisti. Téměř tři minuty se Rodová bránila v pozici na zádech.

Ve druhém kole měla seveřanka navrch opět na zemi a Rodová musela ve třetím kole soupeřku ukončit před limitem, pokud chtěla vyhrát, protože Holmová vedla na body. Nepovedlo se, síla severu slavila úspěch, jednoznačně 3:0 na body. „Tohle byl největší turnaj, na které jsem startovala. Děkuju, ale nebudu lhát, jsem unavená," těžce oddychovala Švédka v kleci.

Premiéru pod organizací OKTAGON MMA si zažil Makhmud Muradov, narazil na brazilského UFC veterána, přijel Alberto Pereira. Muradov toužil rozšířit svoji šňůru vítězství na kulatou desítku. Povedlo se a zvedl lidi ze sedaček. Ve třetí minutě poslal pravým hákem soupeře na podlahu, ten šel okamžitě na záda a zbývalo mu už jen pár sekund života v tomto duelu. Muradov se odrazil, skok, let, připravená ruka a údery. Takto ve zkratce ukončil boj po 2 minutách a 28 sekundách prvního kola. „Trefil mě, něco tam přišlo, ale říkal jsem si - v klidu, v klidu," přiznal Muradov, který se už před zápasem několikrát zmínil. „Jsem připravený v postoji, na zemi i ve vzduchu." To v Bratislavě potvrdil.

Oslava. Takto slaví těsně po ukončení zápasu Makhmud Muradov.

Domácí talent Ľudovít Klein se chce probít do slavné americké ligy UFC. V sobotu večer se proti němu postavil Willian Lima z Brazílie. Velký test. Slovák při nástupu zatleskal fanouškům za přijetí a mohli se oba bojovníci pustit do práce. Cizinec nastoupil do klece s jedinou porážkou v kariéře, Slovák měl jen dvě. V oktagonu se představili borci, kteří nejsou zvyklí na nezdary. Tahle show ale netrvala dlouho, přesně 2:28 minuty. Klein poslal soka přesnou zadní rukou k zemi, tím ho na pár okamžiků vyřadil ze hry. Brazilec se sesunul po kleci, tam dostal ještě pár na rozloučenou a rozhodčí duel ukončil. Nebylo pochyb o šampionovi tohoto zápasu.

„On byl pro mě obrovskou výzvou, chtěl jsem přerušit jeho vítěznou šňůru (sedm zápasů), jsem rád, že se povedlo. V rohu mi řekli, že mám používat zadní, že je dobrá, tak jsem ji použil" usmál se Klein.

Máté Kertész z Maďarska a Robert Bryczek z Polska. Dva borci, kteří se sešli na půli cesty - na Slovensku. Polák vysekaný jako anatomický atlas, který vážil 77 kilo. Respekt, žádné horké hlavy, to bylo zahajovací kolo. Ve druhé pětiminutovce měl navrch Bryczek, který byl tvrdší a přesnější v úderech. Taktickou bitvu v postoji nakonec vyhrál na body Polák. „Měl jsem fantastického soupeře," uznal vítěz s národní vlajkou v ruce.

Přivítání v kleci slovenské hvězdy. Attila Végh se dočkal velkého potlesku

Ronald Paradaiser se dočkal velkého aplausu při nástupu. V kleci na něj čekal Mateusz Legierski z Polska. Slovák byl od půlky prvního kola od krve, když si odnesl tržnou nad obočím. Ve druhém se dostal na zem, ze které se nedokázal zvednout, snaha byla, ale údery soupeře přesvědčily rozhodčího a ten duel ukončil ve druhé minutě prostředního dějství.

Minule Clara Ricignuolová dostala v Bratislavě naloženo od Veroniky Rodové, tentokrát odešla z klece velmi rychle, jenže vítězně. Zápas netrval ani dvě minuty. Vyčkávaná, pár úderů a nekompromisní závěr, kdy se Nikoleta Domoráková dostala za zem, byla natlačena na klec a Francouzka pustila svoji pravačku do práce. Slovenka kývla za zápas v úterý a šla do své premiéry mezi profesionálky, začala porážkou.