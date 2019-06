Fury před vlastní bitvou promluvil o Joshuovi. Je vyřízený, říká

„Viděli jsme to mnohokrát u mnoha boxerů. On to tak měl tu noc a nemyslím si, že se to změní. Je vyřízený," pokračuje v nekompromisním hodnocení slavný boxer.

„Zeptejte se na to jakéhokoli vrcholového trenéra, který je u sportu dlouho. Když přišel do ringu, viděl jsem, že tam nechce být," uzavírá Fury.

Anthony Joshua

Andrew Couldridge, Reuters

Anthony Joshua přišel o mistrovské pásy organizací IBF, WBA a WBO na začátku června, když překvapivě v sedmém kole podlehl Andymu Ruizovi. Přitom původně spolu ti dva ani neměli boxovat. Joshua měl v plánu utkat se s Jarellem Millerem, ten měl ale pozitivní test na doping. V plánu je už nyní odvetný zápas, ten by se měl uskutečnit ještě v tomto roce.

Furyho také čeká velký souboj - v sobotu bude boxovat s Němcem Tomem Schwarzem. A v ringu bude třicetiletý Brit favoritem, ale tím byl i Joshua před svým soubojem s Ruizem. Fury tak samozřejmě nemá nic jistého. Podaří se mu Schwarze porazit?