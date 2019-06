Mistr K.O. narazil. Jedna rána a za pět sekund se poroučel

To byl fofr! Pár sekund a vše bylo vyřešeno. Žádné dlouhé čekání, napětí, kdo vyhraje. Na galavečeru organizace Road FC v Jižní Koreji se fanoušci MMA dočkali v jednou zápase bleskurychlého ukončení, a to už po pěti sekundách. Proti sobě se postavili Hwang In Su a Choi Won Jun. Souboj domácích bojovníků vyhrál druhý jmenovaný. Samotné představení obou zápasníků před duelem bylo několikanásobně delší než samotný duel.

Hwang In Su překvapil, Choi Won Jun šel k zemi na galavečeru Road FC, za pět sekund bylo hotovo.

Žádné oťukávání na začátek, oba šli hned do kontaktu, oba vyslali ránu, jen jedna ale byla přesná. Hwang In Su nevydržel, šel k zemi, kde mu soupeř ještě pár krátkých a rychlých naložil, poté okamžitě zasáhl rozhodčí a byl konec. Vítěz vyskočil na klec a slavil, poražený se pomalu probíral a zjišťoval, co se vlastně vůbec stalo.

Hwang In Su nastupoval do zápasu se čtyřmi výhrami, dosud nepoznal v profesionální MMA kariéře prohru. Navíc všechny předchozí duely ukončil před limitem v prvním kole, a to stylem K.O. nebo T.K.O. Jednou fight ukončil i za jedenáct sekund, druhý nejrychlejší mu trval jen padesát sekund. O víkendu ochutnal medicínu, kterou předtím sám rozdával. A nestačil se divit.

Předčasně ukončené zápasy mají fanoušci rádi, ti, kteří v ringu a v kleci vyhrají, jsou na tom podobně. Mezi nejpopulárnější K.O. v MMA patří duel z roku 2015, který rychle ukončil Conor McGregor. Jose Aldo si připsal porážku už za třináct sekund.

Conor McGregor vs. Jose Aldo - 13 sekund a bylo po zápase.

Svých devět sekund slávy si vysloužil také Pavel Salčák, který knockoutoval Slováka Patrika Grünnera v reality show OKTAGON v roce 2017. (K.O. můžete vidět ve videu v čase 02:30) Vítěz se nakonec ještě omluvil.

V tomto případě by se dalo říct - slušňák zaútočil. Salčák je totiž více než deset let veganem, má umělecké sklony, zajímá ho ekologie a recyklace. Po tomto rychlém představení si připsal další čtyři duely v oktagonu, ty ale prohrál.

Veganský bojovník MMA Pavel Salčák

