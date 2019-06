Historický moment. Zaplněná O2 arena až po strop. Kdo bude československým králem?

„Végh s Vémolou, za mě to je zápas, který je pro české MMA maturitou dospělosti. Pro nás, pro bojovníky, vše, co se kolem bude dít, bude za odměnu. Dárek, který jsme si odmakali, oddřeli. Pojďme si ho užít a udělejme z toho nejdražší a nejnavštěvovanější akci O2 areny. Zjistěme, že můžeme konkurovat největším sportům a show v Čechách a na Slovensku," těší se promotér akce Ondřej Novotný.

Dva muži v Kristových letech, dva bojovníci, kteří psali československou historii MMA. Nová generace fanoušků vidí a sleduje mladší hrdiny, nastupující gladiátory, jenže bez těch, kteří začínali zápasit v tělocvičnách a sokolovnách, by se MMA neposunulo. Tito dva se navíc dostali do světových organizací.

Kdo se proti sobě postaví? Attila Végh Šampion Bellatoru rok 2013 Věk 33 let Zápasy 43 Výhry 32 Prohry 9 Série Poslední duel prohrál Zápasy za poslední 3 roky 6 (3 výhry) Řekl před zápasem: "Attila come back. Po porážce jsem hladovější, jdu do toho. Uvidíme se 9. listopadu v O2 areně." Karlos Vémola První Čech v UFC rok 2010 Věk 33 Zápasy 31 Výhry 26 Porážky 5 Série 10 výher v řadě Zápasy za poslední 3 roky 10 (10 výher) Řekl před zápasem: "Nejen, že půjde o zápas století, bude to můj životní zápas!"

Karlos Terminátor Vémola vyřídil Prince.

„Tohle je zápas století. Attila je pořád největší slovenský šampion a já jsem československá jednička. Tohle bude největší zápas na naší půdě, jaký kdy byl. Doufám, že Attilu poslední prohra nakopne a začne dřít a makat a předvedeme výborný zápas. Poslední tři zápasy se mu úplně nepovedly, a pokud by nastoupil takhle do našeho zápasu, tak bych ho ukončil v prvním kole, ale to se, myslím, nestane,“ tvrdí Vémola, který má respekt před slovenským zápasníkem, ale za pár měsíců bude jeho sokem v kleci.

Zápas století pro organizaci OKTAGON MMA.

Řekli o sobě Attila Végh „Karel Vémola je pro mě člověk, který zpopularizoval MMA na československé scéně. Bojovník, silný a tvrdý zápasník, ke kterému mám respekt. Ale vyhraji samozřejmě já, bude to potvrzení všeho, co jsem v kariéře dokázal. Je to největší událost, která kdy v našem oboru byla, a věřím, že do toho dáme všechno.“ Karlos Vémola „O tomhle zápasu jsem nikdy nepřemýšlel, ale zřejmě to k němu směřovalo. Já a Attila jsme stejný ročník, on je největší slovenský bojovník, já jsem nejlepší český, naše životní cesta se vyvíjela podobně a na konci té cesty bude jenom jeden vítěz. Pro mě je to nejen souboj století, ale životní souboj, do kterého dám všechno, protože být králem Česka i Slovenska pro mě znamená všechno."

Terminátor poslední zápas vyhrál, v dubnu porazil na galavečeru Night of Warriors Prince Aounallaha, Végh prohrál v červnu v Bratislavě s Virgilem Zwickerem, který Slováka vypnul v prvním kole. Pro mnohé překvapení večera bylo na světě.

„Jsem člověk, prohra mě mrzí, ale nejsem zraněný, můžu se dál připravovat a dělat to, co miluju. Do přípravy dám všechno a vyjde mi to. Už jsem i veselý. Cítím se dobře, miluju trénovat. Dám jeden příklad. Alkoholik, když se ráno probudí a nemůže si dát panáka, tak se třese. My fighteři trénujeme každý den, když nemůžeme, je nám zle, potřebujeme to. Pokud nemáme zranění, fungujeme do smrti. Do přípravy dám vše a vyhraju,“ je přesvědčený Végh.

Kapacita O2 areny pro tento galavečer má být 19 600 míst. Za první den prodeje, který byl ve středu, fanoušci vykoupili pět tisíc vstupenek.

