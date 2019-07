Kdo má největší vliv na české MMA? Tady je seznam

Kdo? Jedno slovo, které dokáže vyvolat emoce a možná i bouřlivé debaty. Kdo má největší vliv v českém MMA, které neustále roste a oslovuje stále více lidí? Kdo stojí za rozmachem, kdo je jedničkou, dvojkou, trojkou? Jde ukázat na jediného a říct - to je on? Ne! Vždy půjde o koláč, který má více ingrediencí a příchutí. Někdo touží být viděn, jiní ne, přesto se podílejí na rozmachu MMA v Česku. Sport.cz sestavil z deseti odpovědí žebříček, který nastínil jména, organizace, média, která ovlivňují MMA v Česku. Kdo se zařadil do „sedmičky nejvlivnějších?“

Nejvíce bodů získal Karlos Vémola, druhý je Ondřej Novotný a třetí Jiří Procházka. Oslovení měli vybrat svoji sedmičku nejvlivnějších na české MMA scéně. Na čtvrté pozici je organizace OKTAGON MMA, za kterou stojí Novotný a Pavol Neruda.

Karlos Terminátor Vémola, zápasník, který má v Česku nejvíce příznivců, ale také odpůrců. Bojovník, kterého fanoušci vždy komentují, dokáže zasáhnout lidi i mimo bojové sporty, takový přesah jako on, nemá žádný zápasník v Česku.

Novotný se pohybuje v bojových sportech přes dvacet let, je komentátorem, spíkrem, promotérem a jedním z vlastníků organizace OKTAGON MMA, která je nyní nejvíce vidět, v listopadu chce vyprodat O2 arenu.

Sportovní fotografie roku 2018 - vítěz kategorie portrét: Válečník Vémola. Emoce po vyhraném zápase s Patrikem Kinclem v O2 areně. Autor: Štěpán Černý.

Jiří Procházka, šampion japonské organizace Rizin, zápasník, který má svoji vizi, víru, cestu a té se drží. Zápasí za hranicemi, ale v Česku je napříč všemi lidmi uznáván za svůj přístup, dovednosti a reklamu, kterou dělá Česku především v zahraničí.

Kolik, kdo získal bodů? 1. Karlos Vémola 56 2. Ondřej Novotný 38 3. Jiří Procházka 36 4. OKTAGON MMA 32 5. Michal Hamršmíd 20 6. Pavel Touš 14 7. O2 TV Sport

12 8. ČSMMA, Nova Sport 8 9. Ivo Rittig 7 10. Lucie Pudilová, Sport.cz 6 11. Daniel Barták, Pavol Neruda 5 12. Marpo, Rytmus, iSport.cz, MMA Shorties 4 13. Jan Voborník 3 14. Patrik Kincl, Jakub Müller, média 2 15. Petr Macháček, André Reinders, Ondřej Němec, trenéři a ostatní MMA organizace 1 (Systém bodování: první místo 7 bodů, druhé 6 až po sedmé místo za 1 bod).



Jedemeeee boooombyyy. Ondřej Novotný jako průvodce galavečera OKTAGON MMA.

Archiv: Ondřej Novotný

Jak, kdo hlasoval, kdo byl jmenován, a jaké padly komentáře?

Martin Karaivanov, trenér Jetssam Gym Brno 1. Karlos Vémola 2. OKTAGON MMA 3. Jiří Procházka 4. O2 TV Sport 5. Sport.cz, iSport.cz 6. ČSMMA 7. Ostatní organizace, gymy a trenéři

„Pokud beru současnost a celý „batoh" MMA scény, tak za mě je prvním místě Karlos Vémola. Můžete ho milovat, nebo nenávidět, nesouhlasit s jeho postoji nebo životním stylem, ale je to právě on, kdo je nejvíc vidět."

Daniel Barták, trenér Penta Gym Prague 1. Ondřej Novotný 2. Karlos Vémola 3. Jiří Procházka 4. Pavel Touš 5. Michal Hamršmíd 6. Sport.cz 7. Lucie Pudilová

„Na první místo jsem dal Ondru Novotného, protože tahá za nitky českého MMA."

Jiří Denisa Procházka, šampion japonské organizace Rizin.

www.bjp-store.com

André Reinders, trenér Reinders MMA 1. Ondřej Novotný 2. Karlos Vémola 3. Pavol Neruda 4. Pavel Touš 5. Michal Hamršmíd 6. Jiří Procházka 7. Ondřej Němec

„Míru vlivu hodnotím především mírou vlivu na veřejné mínění. Ten, kdo ovlivňuje, co si veřejnost/fanoušci myslí, může ovlivňovat spoustu věcí. A nepřímý vliv mají samozřejmě také lidé, kteří rozhodují, co budou mít možnost fanoušci sledovat, případně mají rozhodovací pravomoci v různých organizačních procesech."

OKTAGON MMA v Bratislavě, rekordní návštěva na Slovensku, přišlo na 11 tisíc lidí. Do O2 areny organizace chystá na 9. listopadu kapacitu 19 600 míst.

OKTAGON MMA

David Dvořák, zápasník 1. OKTAGON MMA 2. Karlos Vémola 3. Jiří Procházka 4. Marpo, Rytmus 5. MMA Shorties 6. Jakub Müller 7. isport.cz, sport.cz a ostatní média

Michal Hamršmíd, předseda ČSMMA a majitel organizace GCF 1. OKTAGON MMA

2. Český Svaz MMA

"Na profesionální scéně udává nyní směr organizace OKTAGON MMA s Pavolem Nerudou a Ondřejem Novotným. Na amatérské scéně to je Český Svaz MMA, který je jako jediný akreditovaný pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy."

Michal Hamršmíd (vpravo). Bývalý český gladiátor desetiletí, nyní je předesdou Českého svazu MMA, dále vede organizaci GCF, která uspořádala už na 60 turnajů.

Archiv: Michal Hamršmíd

Ondřej Skalník, šampion německé organizace Aggrelin a anglické UK Fighting Championship 1. Karlos Vémola 2. OKTAGON MMA

3. Jiří Procházka 4. Michal Hamršmíd 5. Daniel Barták 6. Patrik Kincl 7. Lucie Pudilová

"Naprostá jednička s neuvěřitelným marketingovým přesahem je bez nejmenších pochyb Karlos Vémola, taktéž známý jako "Karel z Moravy". Jedni ho milují, druzí nenávidí, ale všichni jeho zápasy chtějí vidět. To je číslo jedna českého MMA, ať chceme, nebo ne. Číslo dva je pro mě organizace OKTAGON MMA. Videa, příběhy, projekty - to vše dokáže prodat galavečery i lidem, kteří o MMA před dvěma lety nevěděli ani fň. Číslo tři je český samuraj Jirka Procházka. To je borec, který si jde svojí cestou a tím mu to funguje. Protože nezápasí už tolik doma, tak je "vlivný" z mého pohledu spíše na zahraniční scéně, protože, jak je známo, "doma nikdo nebývá prorokem". Čtvrtou nejvlivnější osobou je Michal "Háša" Hamršmíd a jeho organizace GCF, která nejenže pořádá vlastní galavečery MMA, ale ovlivňuje obrovských způsobem i budoucnost českého MMA skrze organizaci ČSMMA, sdružující amatérské zápasníky. Posledním černým koněm je pro mě trenér Dan Barták. Bloger, spisovatel, sestavitel žebříčků borců v jednotlivých vahách českého MMA má co říct. Ačkoliv není na úplném výsluní sociálních médií, tak těžko najdeme článek o smíšených bojových uměních, který by se ho neptal na jeho názor. Navíc úspěchy v soutěži Bloger roku ukazují, že má přesah i mimo tradiční MMA fanoušky. Čestnou zmínku pak zaslouží Patrik Kincl, který prostě lidi umí bavit, a Lucie Pudilová, v současné době jediný český zástupce v UFC."

Pavel Touš působí jako rozhodčí v Česku i v zahraničí, dále je také matchmakerem .

Facebook: Pavel Touš

František Prachař, autor knihy o Karlosi Vémolovi, hlavní editor bezfrazi.cz 1. Ondřej Novotný 2. Karlos Vémola 3. Jiří Procházka 4. Pavel Touš 5. Michal Hamršmíd 6. Lucie Pudilová 7. Petr Macháček

"Ondřej Novotný. Nejdřív byl patnáct let hlasem bojových sportů jako komentátor, nyní je tváří a do jisté míry i mozkem českého MMA jako promotér. Je nejvýš, protože se společníkem Palem Nerudou založil organizaci Oktagon, vytvořil z ní "love brand", dostal zápasy v kleci do televize a dal ostatním v českém MMA prostor, kde se mohou ukázat. Karlos Vémola. Symbol současné doby. Český průkopník v UFC, který prodává sebe i svůj sport tak jako žádný jiný zápasník. Pomohl dostat MMA z undergroundu do největších arén. Jiří Procházka. Nejlepší český zápasník MMA, šampion Rizinu a hvězda blízké budoucnosti. Osobnost, která má potenciál dosáhnout společenského věhlasu jako třeba Věra Čáslavská. Pavel Touš. Muž v zákulisí, respektovaný matchmaker a rozhodčí s kontakty doma i ve světě, který pomohl rozjet českou scénu. Michal Hamršmíd. První domácí hvězda MMA, promotér GCF, kde s výjimkou Vémoly vyrostla celá česká špička. Navíc pomohl vytvořit i amatérskou strukturu. Lucie Pudilová. Jediná současná česká reprezentantka v UFC. Atraktivními zápasy dělá domácímu MMA skvělou reklamu ve světě. Petr Macháček. Kouč, pod jehož rukama prošla velká část českých bojovníků napříč styly. Z jeho svěřenců (Reinders, Karaivanov atd.) jsou trenéři, kteří navazují na to, co začal."

Zápasy MMA můžete sledovat také na O2 TV Sport.

O2 TV Sport

Milan Švec, magazín Bojová uměni 1. Karlos "Terminátor" Vémola 2. Ondřej Novotný 3. Jiří "Denisa" Procházka 4. Michal "Háša" Hamršmíd 5. O2 TV a Nova Sport 6. Lucie Pudilová 7. André Reinders

„Proč Vémola? První český zápasník nejprestižnější organizace UFC! Skvělá marketingová značka. Spojení Vémola a české MMA znají nejenom fanoušci bojových sportů, ale vnímají ho lidé, kterým sport nic neříká. A to je dobře pro něho samého, ale i pro české MMA. Dokud bude "válčit" v oktagonu český Terminátor, zájem široké veřejnosti bude stále obrovský!"

Lucie Pudilová, jediný český zástupce v nejprestižnější MMA lize - UFC.

Facebook: Lucie Pudilová

Antonín Vavrda, Lidové noviny 1. Ivo Rittig 2. OKTAGON MMA 3. Ondřej Novotný 4. Karlos Vémola 5. Jan Voborník 6. Daniel Barták 7. MMA Shorties

"Ivo Rittig. Bývalý politický lobbista, který momentálně vydělává peníze především za hranicemi, si MMA v posledních měsících velmi oblíbil, a byť nefiguruje v žádné organizaci, tahá za nitky v zákulisí. A velmi mocně. Ostatně například s Karlosem Vémolou jej spojuje i jméno právního zástupce. OKTAGON MMA. Organizace se dlouho přetahovala o pozici tuzemské jedničky s XFN, nakonec tento střet vyhrála. Mimo jiné i díky pevnějším základům, na kterých byla budována. Ondřej Novotný. Komentátor, moderátor, podnikatel. Bojové sporty komentuje přes dvacet let, on stojí za tím, že se začalo v Česku vysílat UFC. Chtěl podobnou organizaci také u nás, hledal ale spojence. Toho našel v osobě Pavola Nerudy a společně vybudovali zmíněnou značku jménem OKTAGON MMA. Karlos Vémola. Můžete ho nenávidět, můžete ho milovat, ale byť výkonnostně není českou jedničkou, na poli mediálního zájmu nemá mezi československými zápasníky MMA konkurenci. Jan Voborník. Elitní český rozhodčí, předseda českých sudí Českého svazu MMA, jediný domácí arbitr, který se může pyšnit nejvyšší mezinárodní licencí IMMAF a WMMAA. K tomu vede Good Luck Gym v Hradci a je manažerem svých zápasníků. Málokdo u nás má o tomto sportu takový přehled a má takové kontakty jako on. Daniel Barták. Hlavní trenér pražského Penta Gymu, jehož rukami prošel mimo jiné i druhý Čech v UFC, Viktor Pešta. Barták se kromě trénování zápasníků stává stále vlivnějším také na mediálním poli, kdy spolukomentuje galavečery, je také velmi oblíbeným blogerem. MMA Shorties. Během necelých dvou let se stala tato facebooková stránka zaměřená na MMA nejsilnější na československé scéně, ostatně také proto vznikly už i webové stránky MMA Shorties. Pokud chcete aktuální informace z první ruky, pak je najdete právě zde."

MMA, to je adrenalin. Gábor Boráros (nahoře) a Jan Janka a jejich bitva v Bratislavě.

OKTAGON MMA

Sport.cz 1. Karlos Vémola 2. Ondřej Novotný 3. O2 TV a Nova Sport 4. Jiří Procházka 5. Michal Hamršmíd 6. Pavel Touš 7. Média mimo rybník bojových sportů

„Za popularitou MMA stojí zápasníci, jejich příběhy, marketing, nabízený adrenalin, zábava. MMA jede na vlně, která je „in", a to v nejen v Česku, fanoušci mají své gladiátory, ti jsou odlišní proti fotbalistů. Propagace celé scény se následně neobejde bez médií, ta vše nabízené zprostředkovávají, oslovují nové a potencionální fanoušky. Proto je na třetím místě O2 TV a Nova Sport, televize, které přenášejí galavečery, tvoří pořady. Svůj díl mají dále média, která se primárně nevěnují bojovým sportům, ale začala aktivněji psát o MMA, mají přesah z bubliny bojových sportů. Na výsluní popularity a zájmu fanoušků není sice Český Svaz MMA a organizace GCF, která pořádá turnaje více než deset let, za oběma stojí Michal Hamršmíd, MMA ale není jen pár nejviditelnějších jmen na vrcholu hory. Vše začíná od pravidel, amatérů, nadšenců, trenérů, organizátorů, rozhodčích, viz v první sedmičce Pavel Touš, který stojí na české scéně dlouhé roky. Je tu tisíce lidí, jen se o nich tolik nemluví. Neznámí byli před lety i ti, kteří se dnes vyhřívají na výsluní. Ti dnes bezejmenní za pár let budou v jiné pozici a jednou vystřídají současné hvězdy."