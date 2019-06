Námluvy, kde rozhodovaly pěsti

Vyhrál, přesto přišel do šatny a chtěl slyšet chyby. Hlavní zápas si na galavečeru Prague Fight Night střihl Patrik Kincl, který byl prezentován premiérově pod organizací The Fight Arena. Český zápasník MMA porazil Itala Mattia Schiavoliniho, který byl v žebříčku výše, přesto prohrál, což se mu moc nelíbilo. Celkem fanoušci v hale Královka viděli devět zápasů MMA a K1, které bavily, jenže do vyprodané kapacity okolo 2500 lidí bylo hodně daleko. Tohle ale hradecký bojovník neřešil, vyhrál, a ještě se ukázal možnému novému zaměstnavateli. Námluvy v kleci před polskou návštěvou zvládl.

Patriku, vyhrál jste na body. První dvě kola šla za vámi, třetí za soupeřem, souhlasíte?

Je to tak. Spokojenost je na místě, ale byly tam zásadní chyby, hned po zápase jsme si to s trenéři vyříkali, trochu jsem se tady mrskal. Je potřeba hodně věcí doladit, ale měl jsem soupeře, který je v žebříčku o dvacet míst přede mnou, výhra je pro mě velký úspěch.

Ital se po verdiktu rozhodčích rozčiloval...

Nebylo proč, první dvě kola jsem vyhrál. Věděl jsem to a třetí lehce vypustil, ale on mě ničím neohrozil, naopak jsem mu dvakrát chytnul kimuru, takže rozčilování nebylo na místě.

Co máte v plánu dál?

Chci zápasit. Chtělo by to opět někoho, kdo je v žebříčku výše, abych se posouval nahoru, těším se na další bitvu.

Kdy bude?

To budu řešit až po zápase, vždy se soustředím na jeden, pak řeším, co bude dál. Uvidím, až se mi rozleží poslední, ale chtěl bych další do dvou, tří měsíců.

Ilustrační foto: Patrik Kincl v O2 areně.

Facebook: Patrik Kincl

Doma, v zahraničí?

Mám domluvenou spolupráci s Poláky, kde se jedná o KSW.

Tam přichází v úvahu duel na konci roku, takže mezitím byste si dal ještě jeden zápas jinde?

(kýve hlavou) Rozhodně bych nechtěl zase dlouhou pauzu, chtěl bych nějaký zápas.

V jaké fázi jsou jednání s KSW?

Kluci za mnou přijeli do Prahy, říkali, že bude záležet na čtvrtečním zápase, takže dveře se určitě otevřely.

Jak hodnotíte organizaci The Fight Arena a její první galavečer, ve středu na vážení se vám údajně něco nelíbilo, co se stalo?

Zatím bych to nerozváděl, středeční reakce byla dost v emocích, ale za spoustou věcí si asi budu stát.

Co se přesně stalo na vážení?

Byl jsem nespokojený s výběrem místa (Náplavka). Většina zápasníků dost drasticky odvodňuje, jsou dehydratovaní, a oni nás vyhnali na přímé slunce, to nebylo moc příjemný.

Kolik jste shazoval v posledních dnech?

Za poslední týden asi šest kilo. Já jsem dříve odvodňoval a shazoval víc, ale tady šlo o kombinaci s počasím. Byl jsem zvyklý vážit vždycky ráno, což by bylo ideální někde v klimatizovaném prostředí, ale být celý den na slunci, lehce odvodněný, to není žádná sranda. V nemocnici říkali, že odváželi lidi, kteří se zapomněli jen napít. Na jednu stranu člověk líp shazuje v těchto vedrech, tolik se netrápí v sauně, ale když je dlouhá prodleva, tak to je nepříjemný. Člověk celý den nepije, je odvodněný, shodí třeba čtyři kila čistě, že se vysaunuje, a pak to do něj ještě pere, to je nepříjemný.