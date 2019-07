Roky ji nikdo nedostal na kolena. Rozhodne o budoucnosti 51 sekund ve stylu K.O.?

Co bude? Otázka, která může mít více odpovědí. Možná závěrečná bitva pod hlavičkou UFC už ťuká na dveře. Cris Cyborgová se 27. července postaví v Kanadě proti Felicii Spencerové. Tento duel je pro Brazilku v Kristových letech poslední podepsaný pod nejprestižnější MMA organizací světa UFC. Odejde poté legenda, která v kariéře dvacet zápasů v řadě vyhrála a třináct let kráčela světem neporažená?

Roky, tisíce dnů trénovala, s přibývajícími zápasy si v koutku duše říkala - už? Ne. Dlouhá léta ne. Vždy přišel duel a jí zvedli ruku na znamení výhry. Zvykla si na úspěch, poznala více organizací, stále vítězila. Přišla až k nejsledovanějšímu MMA stolu, pod UFC slavila pět triumfů. Narazila až na konci prosince roku 2018, prožila šokujících 51 sekund. Ty zůstanou vyryty černým písmem na erbu bojovnice. Brazilka poznala své první K.O, předtím sedmnáct soupeřek ukončila před limitem. V kontrastu let šlo o rychlý kvapík. Teď se může na tuto porážku přihlížet, až bude řešit budoucnost.

„Jsem ráda, že můj další zápas bude v Kanadě, mám zde hodně fanoušků, ale nikdy jsem tam ještě nebojovala. Myslím, že to bude skvělý. Vím, že je to poslední zápas ze smlouvy (s UFC), ale nemyslím na to," řekla Cyborgová pro server MMA Fighting.

Když Brazilka prohrála svůj první fight kariéry, psal se rok 2005, další přišel, když kalendář ukazoval rok 2018. Nekompromisní nástup, tvrdé a přesné údery, které nacházely cíl. Amanda Nunesová slavila překvapivě rychle. Na ramenou měla dva mistrovské pásy. Ona jako šampionka dvou váhových kategorií (bantamové a pérové). Ona porazila fenomenální a výjimečnou soupeřku. Navíc stylem, který se zapsal do dějin MMA.

Každý výsledek má své následky, mozaika do životních příběhů, které prožívají všichni sportovci. A právě poslední demolice může Cyborgové ukázat cestu z UFC, navíc ji končí kontrakt. Tady se za zásluhy nezápasí a šeky neproplácí.

„Ve své kariéře jsem byla nahoře i dole. Tohle nám pomáhá stát se zralejšími, lépe se chovat, učit se a být příkladem pro ostatní. Mezi mnou a UFC nejde o nic osobního. Vidím to jako obchod, takže rozhodnutí, které učiníme, bude určitě pro mě dobré," řekla diplomaticky Brazilka.

https://www.facebook.com/CrisCyborg/posts/10156218312186892

Následující duel může hodně napovědět. Pokud padne, její jméno by dostalo trhlinu, kterou nebude chtít UFC záplatovat. „Bojovala jsem na mnoha akcích. EliteXC, Strikeforce, Invicta FC, UFC. Nemyslím si, že se UFC liší od ostatních organizací, ve kterých jsem dříve bojovala. Všichni věděli, kdo byla Cris Cyborgová, ještě něž jsem přišla do UFC, takže jsem ve skutečnosti přivedla své fanoušky. S tímhle jsem spokojená. Můj příběh nekončí. Bude pokračovat," dodala Cyborgová.

Jen zatím není známa odpověď - kde?