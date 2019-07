Chcete půl milionu? Máte šanci. Na MMA scénu vkročí další hráč

Konkurence se rozroste. V zákulisí českého MMA se začíná líhnout nový hráč, který si vybral dva směry. Organizace I AM FIGHTER chystá na říjen první galavečer, ten se má odehrát v Praze, a to na zajímavém místě. Druhou novinkou je sportovní reality show, která chce dát šanci všem, kteří mají rádi tento sport. Oslovit by měla až tisíc zájemců.