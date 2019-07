Ozval se šampion s lákavou nabídkou. Pešta odmítl světovou extratřídu. Proč?

Život je plný rozhodnutí a některá nejsou snadná. Zápasník MMA Viktor Pešta má jedno takové za sebou. Dostal nabídku, po které by každý sáhl, skočil po ní, jenže ne každý vždy vše dostane. Navíc možná přišla naposledy v životě. Do přípravného kempu si ho vybral král těžké váhy Daniel Cormier, bojovník, který dokázal v UFC obhájit titul ve dvou váhových kategoriích. Přišla mu ale zamítavá odpověď. „Moc mě to mrzí, protože to je dost možná jedna z posledních příležitostí si s Cormierem zatrénovat, každou chvíli může ohlásit konec kariéry,“ řekl Sport.cz Pešta.

Stačilo pár dnů a vše mohlo být jinak, jenže Pešta v době nabídky měl už podepsaný zápas pro pražskou Štvanici, kde se bude bít 27. července pod organizací OKTAGON MMA.

Podle serveru fightmatrix.com je Cormier světovou jedničkou v těžké váze, v této váze nikdy neprohrál. V kariéře MMA má dvaadvacet výher a jednu porážku. Čtyřicetiletý Američan je také bývalým reprezentantem v zápase, byl dokonce v olympijském výběru.

Nyní se připravuje na 17. srpen, kdy bude mít v Anaheimu zápas se Stipem Miococem. A právě Pešta měl v přípravě nahrazovat v trénincích jeho příštího soupeře.

„Nabídka nepřišla nijak zčista jasna. Bavili jsme se o ní s Lukem Rockholdem (zápasník UFC) v době, kdy byl ohlášen zápas se Stipem Miocicem. Došla řeč na to, že mám stejné rozměry jako Miocic a že Cormier nemá pořádně s kým trénovat. Řekl jsem, že kdyby byl zájem, tak klidně přijedu a pomůžu. Nijak jsem to dál neřešil a trochu na to i zapomněl. A pak z ničeho nic mi Luke řekl, že DC chce, abych přijel co nejdřív. Ale tou dobou už jsem měl naplánovaný zápas v Oktagonu, který vyšel přesně doprostřed jeho přípravného kempu. K tomu já už jsem začal i shazovat," vysvětlil osmadvacetiletý Čech hlavní důvody, proč musel říct NE.

Dalším argumentem, který hrál roli, byl Mike Kyle, Peštův soupeř pro Štvanici. Ten se dlouhodobě připravoval v American Kickboxing Academy jako Cormier, takže tento fakt tomu také nenapomohl. Pešta s Kylem se mohli potkávat pod jednou střechou a za pár týdnů by se střetli v jedné kleci na druhém konci světa.

„Chvíli jsme se to snažili nějak vymyslet a zkombinovat, ale nakonec jsme usoudili, že by to bylo až moc komplikované. Moc mě to mrzí, protože to je dost možná jedna z posledních příležitostí si s Cormierem zatrénovat, každou chvíli může ohlásit konec kariéry," přiznal Pešta.

Pešta vyrostl v pražském Penta Gymu, nyní většinu roku trénuje v Americe, je jedním z mála českých zápasníků, který tráví několik měsíců v roce v zahraničí. V polovině června podepsal kontrakt s organizací OKTAGON MMA. Řešil také zahraniční angažmá, ve hře bylo USA a Rusko, nakonec kývl na českého promotéra.

„Musím myslet především na svoje zápasy a kariéru, takže rušit kvůli tomu zápas na Štvanici nebo jet ke Cormierovi na úkor své přípravy, zkrátka nepřicházelo v úvahu," srovnal si Pešta priority.

Teď už má v hlavě jiného bojovníka. Za dva týdny se pod otevřeným nebem na Štvanici postaví devětatřicetiletému zápasníkovi, který má v MMA za sebou už čtyřicet zápasů - 23 výher a 17 porážek. Pešta má o více než polovinu fightů méně - 14 vítězství a 5 proher.

„Kyle je určitě výborný borec se spoustou zkušeností. Tady v Americe je to docela zvučné jméno a mít někoho takového ve svém resumé by se mi rozhodně líbilo," dodal Pešta, který Cormiera už pustil z hlavy, ale jasno má.

"Za mě je on rozhodně světová jednička těžký váhy. Za rok 2018 dokonce vyhrál ocenění MMA fighter roku od ESPY. Nikdo jiný z těžké váhy nebyl ani nominovaný. Samozřejmě neříkám, že ho Miocic nemůže porazit, ale v tuto chvíli výsledky hovoří jasně," dodal.

O tom, jaké by byly tréninky s Cormierem, může Pešta teď přemýšlet. Ale třeba ještě někdy zazvoní telefon a on bude mít zrovna čas.

