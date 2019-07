Motivace české hvězdy: Mistrovství světa a hudební klip

Plní si svoje sny. Doma, v Evropě i na světě. Fleretista Alexander Choupenitch teď finišuje v přípravě před mistrovstvím světa, které v maďarské Budapešti startuje ve středu. K tomu jde do finále i jeho plánovaný projekt v hudební branži. „Song je ready, ještě k němu plánujeme udělat klip. Měl by vyjít v srpnu, už se to blíží, moc se na to těším," hlásí šermíř před odjezdem na MS. Před šampionátem srší energií a dobrou náladou, šerm je u něj samozřejmě pořád na prvním místě.

Čeká ho jeden z vrcholů sezony. Evropu už má za sebou, teď se mladý Čech poměří se světovou konkurencí. Ambice jsou nejvyšší, jak jinak, ale konkrétní umístění z Choupenitche prostě nevypáčíte. „Dopředu nepřemýšlím o výsledku, chci ukázat co nejlepší šerm, takový jako jsem v poslední době předváděl, a chci mít z šermu a svého výkonu hlavně radost. Když tam nechám všechno a budu mít dobrý pocit, tak se dostaví i dobrý výsledek," vykládá fleretista.

Po mistrovství světa si na čtyři dny orazil, odpočíval doma. Pak se znovu rozjel na plný plyn. Soustředění v Londýně, na skok domů. A tak ještě jednou dokola. Týden trénoval i v dějišti šampionátu. „Proběhlo to parádně. Teď jsem si užil víkend doma, ale už vyrážím do Maďarska. Ještě dva tréninky a jde se na kvalifikaci," líčí.

Před rokem byl před šampionátem pořádně rozlétaný. Amerika, Rusko, pak MS v Číně. „Docela to tehdy na mě dolehlo. Teď jsem šel cestou, aby tréninkové kempy byly poblíž," naznačuje Choupenitch, že šetřil síly

Bude je potřebovat. A to hned ve středeční kvalifikaci. „Dám do toho všechno, abych vyhrál všechny zápasy a vybojoval si dobrou pozici v té 64," slibuje. Zároveň ale nemůže tušit, jaké soupeře mu osud přihraje do cesty. „Je to mistrovství světa, všichni se připravuji na maximum, ale věřím, že to zvládnu a projdu do hlavní soutěže," dodává s tím, že teprve pak bude myslet dál. „Teď mám v hlavě jen a jen kvalifikaci."

Těší se i na to, že bude mít v Budapešti fanouškovou podporu. „Je fajn, že je to kousek. Přijedou kamarádi i máma," raduje se před startem MS. „V Maďarsku je šerm populární, bude plná hala, skvělá atmosféra," vykládá nadšeně. Možná si pak za odměnu společně zazpívají Choupenitchův kousek z hudební produkce. „Song je ready," směje se. Zbývá dodělat klip a pak už se fanoušci dočkají. „Blíží se to, vyjde v srpnu a moc se na to těším."