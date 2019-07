Vémola má plán: Namlátím mu, nechám si klidně zlomit ruku. Neprohraju!

Necelých dvanáct hodin zbývalo do oficiálního dopoledního pátečního vážení bojovníků před sobotní vyprodanou Štvanicí. Slunce konečně zmizelo a na Prahu padla tma. Hlavní zápas na galavečeru OKTAGON MMA sehraje Karlos Vémola s Henriquem da Silvou, který má přezdívku Frankenstein. Český Terminátor ve čtvrtek večer přišel rozptýlit myšlenky na Yangames Fight Night do Žlutých lázní. Zde poskytl poslední rozhovor před závěrečným nočním shazování kil. „Chybělo mi pět kilo, teď tak čtyři a půl. Doděláme rozhovor a pojedu dělat váhu, pak půjdu spát a ráno máme vážení,“ byl v klidu čtyřiatřicetiletý zápasník. Za hodinu se už potil na běžícím pásu.

Jak vidíte váš zápas na Štvanici?

Bude to tah na jednu branku, je otázka času, kdy ho ukončím. Samozřejmě jde o obrovsky těžkého soupeře, on je mnohem větší než já. Já nejsem klasická 93 (váhová kategorie), já jsem 84. Do 93 chodím, protože tady nemám challenges.

Jaké bude mít veterán UFC přednosti?

Má obrovskou váhovou a výškovou převahu, to si musím pohlídat, tohle se Gottwaldovi nepovedlo, on prohrál svůj poslední zápas s Frankensteinem. Ale nemyslím si, že on je něco, co by přede mnou stokrát někdy nestálo v zápasech, při sparingách. Podobní frajeři přede mnou už byli. Je to jen o tom, abych si pohlídal jeho ránu. Aby on dominoval, kontroloval, porazil mě, to se nestane, já budu dominovat a je otázka času, kdy ho ukončím.

Půjdete s Brazilcem na zem?

Stát s ním určitě nebudu, ale budu ho chtít také překvapit. Nebudu se bát s ním stát, to on nebude čekat. On bude čekat na nějaký můj zběsilý takedown, já si nebudu nabíhat na koleno a pohlídám si jeho takedown.

Jaký je tedy plán?

Namlátit mu, nepodělat se z jeho postoje a nenechat se trefit. On naštěstí není jeden z těch technických soupeřů, on je ranař. Jde dopředu a dozadu, nehýbe se do stran, to je pro mě ideální soupeř. Půjde dopředu, tak si vlezu pod jeho údery. Pokud neudělám školáckou chybu, měl by to být zápas na jednu stranu.

Máte deset výher v řadě, naposledy jste prohrál před čtyřmi lety, nemáte v hlavě občas myšlenku - kdy přijde porážka, kdy skončí vítězná série?

Ta šňůra není dlouhá, skončí v den, kdy podepíšu smlouvu do UFC. Pokud budu vyhrávat, tak smlouva přijde. Zítra, za měsíc, za rok. Jestli prohraju, kontrakt mi nenabídnou, jsem starej, abych výhry honil znovu. Tohle se nemůže a nesmí stát! Já mám jasný směr, vyhrát v sobotu, potom porazit v listopadu v O2 areně Attilu Végha, pak se uvidí.

Stát se ale může cokoliv, ne? Svět zažívá překvapení...

Já si prohru nepřipouštím, to by mě musel v kleci zabít, abych prohrál. Už jednou jsem si nechal zlámat ruku, a to od Švéda Hermanssona v roce 2015, nechám si ji zlomit klidně ještě jednou. Neprohraju!