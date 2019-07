Řežba v kleci! Vémola předvedl letecký den, česká esa kosila zahraniční nájezdníky

Žádné čekání na hlavní kartu, Štvanice byla z drtivé většiny zaplněná už na zahajovací duel. A dočkala se otvíráku, který bavil. Premiéru pod organizací OKTAGON MMA zvládl s přehledem Matouš Kohout. Připsal si výhru nad slovenským bojovníkem Matúšem Šutkou. „Tolik lidí, to je nádhera, děkuju moc, jsem spokojený," stihl říci vítěz v kleci. Nač přehnaně mluvit, jako bojovník se předvedl.

Bývalý boxer David Hošek vs. Michal Varchola. Přes dvě minuty vyčkávaná, měření si soupeře, vzdálenosti. Poté pár sekund a Hošek skákal radostí po oktagonu. Rychlý, přesný útok, poté se dostal Slovákovi do zad a uškrtil ho. Konec, který nikdo od boxera neočekával. Varchola si připsal první porážku v MMA kariéře. Poté ale museli do klece přijít lékaři. Přinesená nosítka nakonec nebyla zapotřebí, poražený odkulhal do šatny. „Dost kope, nepříjemný pro boxera, ale nakonec jsem to rozjel," byl spokojený vítěz.

Ženská válka na Štvanici. Kateřina Klinderová vs. Eva Borodáčová

Tomáš Kvapil a David Mora. Hodně krve a jen jedno kolo viděli fanoušci z této bitvy. Český zápasník měl navrch, ale Španěl šikovně používal lokty a hradecký zápasník se nedobrovolně zbavil trochy krve, navíc měl Kvapil problém s rukou. Do druhého kola nenastoupil, duel stopl rozhodčí a Mora mohl slavit.

Velká zvědavost zavládla před semifinále projektu Y. O málo vídaný zážitek se postaraly Kateřina Klinderová a Eva Borodáčová. Obě prožily pět měsíců tréninků a čekala je MMA premiéra. Z nuly před téměř osm tisíc lidí.

Boj do vyčerpání, kde si obě sáhly na dno fyzických sil, Slovenka nakonec skončila v nemocnici. Ruku na znamení vítězství rozhodčí přesto zvedl Borodáčové, ona vyhrála na body. „Pro sebe jsem vyhrála. Ona má snad železnou hlavu," řekla smutná a překvapená Klinderová v kleci. „Všem děkuji," reagovala vítězka, které se evidentně špatně hovořilo, protože její obličej se za patnáct minut v kleci hodně změnil. Tuhle nálož si bude pamatovat do konce života.

Jakub Bahník a Michal Konrád, dva čeští zástupci, kteří se v kleci nezdrželi ani tři minuty. Ground and pound v podání hradeckého úderníka mělo přesvědčivý konec. „Užil jsem si to," byl stručný vítěz z All Sports Academy.

Rychlé pěsti v akci. Jakub Bahník přejel Michala Konráda

Konec hecování přes sociální sítě. Ukrajinec Arsen Taigibov sliboval porazit, přejet Davida Dvořáka, českého krále muší váhy do 57 kilo. V sobotu se potkali v kleci, více jak roční námluvy skončily, musel rozhodnout boj v kleci.

Taigibov přijel s velkým sebevědomím, Dvořáka od začátku hecoval, usmíval se a dával najevo, že výpady muže, který je v první světové padesátce, pro něj nejsou problémem. Jenže Dvořák si chtěl připsat třináctou výhru v řadě. A taky na ní dosáhl. Ve druhém kole Ukrajince uškrtil, poté se mu uklonil a vysloužil si potlesk vestoje. „Tohle vítězství je neskutečná bomba, ty lidi tady, to je skvělý. Chodil jsem do přestřelek, něco jsem sežral, ale myslím, že se vám to líbilo," získal si Dvořák fanoušky.

Takhle škrtí muší váha. Třinácté vítězství pro Davida Dvořáka

Viktor Pešta vs. Mike Kyle. Američan naháněl strach svým výrazem, k tomu přetáhl téměř o dvě kila váhu a daroval tak Peštovi 40 % své finanční odměny. Hlavní je ale zápas a výsledek. Za necelé dvě minuty bojovník Penta Gymu soupeře uškrtil. „Je to moc sladká chuť vítězství, moc si cením podpory, vážím si toho. Na smetišti je nový kohout a ovládne to tu," usmíval se Pešta, který by se měl 9. listopadu v O2 areně potkat v kleci s Jeremy Kimballem. Ten dvakrát po sobě porazil Miloše Petráška.

Nekompromisně. Vítězná premiéra Viktora Pešty

Hlavní kartu večera odšpuntovala velká česká MMA naděje. Talentovaný Leo Brichta. Proti němu stál Aliston Cordeiro z Brazílie, který se ukázal jako velký držák, hodně schytal a vše nakonec vydržel.

Brichta je zápasový typ, dostane hlavu do tunelu a jede, navíc, když vidí krev, umí přidat, to je jeho styl. V sobotu před dvaadvacátou hodinou předvedl výkon, kde nebylo pochyb o vítězi, vyhrál na body. Pochyby možná budou mít na letišti, až Brazilec poletí domů, patrně fotografie v cestovním pasu bude dost odlišná. „Fakt to bylo náročný, patnáct minut jsem ještě v oktagonu nebyl. Asi budu muset zápasy ukončovat dřív, je to fakt makačka," oddychoval zápasník Primmat Gymu.

Když máte chuť, jste lovcem. Leo Brichta vybojoval vítězství nad Alistonem

Miroslav Brož a Jakub Běle. Inkvizitor v posledním fightu prohrál, spravit náladu si chtěl na Bělem. Nestalo se, prohrál a ještě se divil. Ve druhé minutě Běle přesně trefil, Brož šel k zemi a soupeř nasadil krátké ground and pound. Rozhodčí duel ukončil po 65 sekundách. Vítěz vyskočil na klec a radoval se, Brož nemohl uvěřit, že je konec. Fanoušci pískali za předčasné ukončení. „Trefil jsem přední, zadní, Míra šel dolu, dělal jsem vše možný, ukončil to rozhodčí," byl rozpačitý Běle po zápase. „Myslím, že to bylo brzo ukončený, já jsem normálně pokračoval. Jsem strašně zklamanej," byl přepadlý Brož.

A lidi pískali. Jakub Běle porazil v 1. kole na TKO Miroslava Brože. Ten se hodně zlobil na rozhodčí

Milan Ďatelinka vs. Václav Mikulášek. Rváči, kteří umí nadchnout fanoušky. Pokud pustí svoji vášeň ze řetězu, neznají hranice. Tohle čekali fanoušci MMA na centrálním tenisovém kurtu od této dvojice. Tady se netaktizovalo, hned se válčilo. Jak rychle se začalo, tak show rychle skončila. Ďatelinka se s Mikuláškem nepáral, zahodil ho a po 80 sekundách českého divočáka uškrtil. „Myslel jsem, že budeme stát a dávat si do držky, ale on hodil a uškrtil. Milan vyhrál zaslouženě. Výhra potěší, prohra ponaučí," okomentoval porážku zápasník s přezdívkou Baba Jaga.

Konec Baby Jagy. Václav Mikulášek prohrál s Milanem Ďatelinkou

Makhmud Muradov si šel pro jedenácté vítězství v řadě. Musel ale porazit Wendella Marquese, ten za ním přijel až z Brazílie. Nakonec zjistil, že domů se bude vracet s porážkou. Tu poznal ve druhém kole. Muradov vyslal brutální sondáž, kterou musel rozhodčí ukončit. Dominantní představení, kterému nedokázal vzdorovat ani veterán UFC. „Další zápas klidně v Bratislavě. Vlak jede, nezastavujeme," usmíval se Muradov.

Rozjetá uzbecká mašina. Makhmud Muradov vyhrál a potěšil fanoušky na Štvanici

Hlavní zápas večera obstaral Karlos Vémola a Henrique da Silva, další zástupce z Brazílie. Všichni to vědí, ale už čtyři roky si s Vémolovou taktikou nikdo neporadil. Silva byl jedenáctým v řadě, narazil, nenašel recept, prohrál na celé čáře - 19 sekund v prvním kole a letecký den, poté Vémolova dominance na zemi. Druhé kolo a po 10 sekundách další hození, jako když se valí tank a nemůže ho nikdo zastavit. Ve třetím kole byl Brazilec na zádech po 12 sekundách. Někteří fanoušci v poslední pětiminutovce pískali, Terminátor si přesto došel pro jasnou výhru.

Vémola nemá K.O. úder, není to typ, který by vypínal soupeře, jenže jemu funguje hodit a válet. Některým se tento styl nemusí líbit, přijde jim nudný, proč ho ale měnit, když funguje. Co by jiní dali za jedenáct vítězství v řadě. A ty má teď Vémola.