Sport je někdy pěkná ku... aneb Když 110kilového chlapa přepadne obří smutek

„Do přípravy jsem dal všechno, půl roku jsem trénoval jako blázen. Vadí mi, jak jsem prohrál, že jsem nemohl ukázat a zúročit, jak jsem se připravoval. V tomhle je sport krásnej, ale taky pěkná kurva," nechal se slyšet devětadvacetiletý bojovník na sociálních sítích.

Teď chce být nějaký čas mimo dění, chce si vše probrat, vyčistit si hlavu a najít další směr, kterým bude pokračovat.

„Chtěl jsem udělat dobrej zápas, tak moc jsem ho chtěl sníst, až jsem sežral sám sebe. Psychicky jsem zápas absolutně neustál. Už po příletu jsem byl ze stresu mimo. Neustál jsem vše v hlavě. Jde o obrovskou zkušenost, ale také zklamání. Teploty, úzkosti, byl jsem zataženej jako hovado," popsal Martínek stavy před důležitým duelem.

Zápasník z Reinders MMA týmu prohrál a nestal se čtvrtým Čechem v UFC, radoval se 117kilový soupeř. „Chtěl bych poděkovat za podporu, psalo mi tisíce lidí, tohle jsem nezažil. V životě jsem nezažil větší euforii než v posledních třech dnech. Ať už jde o pozitivní i negativní euforii."

Jak bude vypadat další cesta šampiona organizace OKTAGON MMA, ukáže nejbližší budoucnost. V Americe Martínek ale poznal, i když je bývalým hokejistou, enormní tlak, kterým není lehké úspěšně projít.

Michal Martínek nezískal kontrakt s UFC?

„Chtěl bych vyzdvihnout borce jako Jirku Procházku, Karlose Vémolu, Viktora Peštu, Ivana Buchingera, Attilu Végha, Patrika Kincla, Lucku Pudilovou. Prošli jste si velkými světovými asociacemi, teď už já můžu říct, co to je za tlak. Jste opravdu dobří a silní, že jste to zvládli. Já to nezvládnul," postavil se Martínek porážce čelem.

Prvním Čechem v UFC byl Karlos Vémola, toho následoval Viktor Pešta. Ani jeden z nich už není součástí této organizace. Česko má jednu zástupkyni v nejprestižnější lize, tou je Lucie Pudilová, ta má zápas v sobotu s Antoninou Ševčenkovou v Newarku. Tam teď budou upřeny zraky českých fanoušků.

„Respekt k vám (fanouškům). Ukázalo se, že Česko i Slovensko chce mít v UFC zápasníka. Bohužel mně se to nepovedlo. Doufám, že se to povede někomu jinému," dodal Martínek.

Michal Martínek a jeho příprava před zápasem v UFC.

