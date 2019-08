Hrdý trenér české bojovnice. Lucka patří mezi pár odhodlaných na světě, kteří se nevzdávají

Jak hodnotíte zápas jako trenér?

Dala do toho všechno, a to jak v přípravě, tak v samotném boji. Jednoznačně nechtěla, aby zápas skončil na body. A tím se stalo to, co se stalo. Viděl jsem celý souboj padesát na padesát. Za chyby se platí. Šlo o moment, který dokázala soupeřka využít ve svůj prospěch. Lucka znovu prokázala svoji bojovnost, odhodlání, patří mezi pár zápasníků na světě, kteří neodklepávají submise, nevzdávají se, což bylo vidět na armbaru (páka na ruku), který byl šílenej.

A rozhodující škrcení?

Vydržela, dokud neusnula, podle mě ukázala výborný výkon, tak také zápas ohodnotil management a skuteční odborníci UFC, když obě za tento zápas dostaly 50 tisíc dolarů jako bonus.

Říkáte skuteční odborníci, narážíte na některé české pohledy a komentáře?

Samozřejmě je to narážka na spoustu lidí, rady, jak by co kdo udělal. Hejty, ale tohle nechci hodnotit. Vzpomeňme si na Michala Martínka (Před týdnem v pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series prohrál na škrcení s Rodrigem Nascimentem Ferreirou), to je jasný příklad, jde o moment, který se může v MMA stát. Já si nepamatuju zápas, který by byl ohodnocený zápasem večera, aby v něm třeba neproběhla všechna tři kola, nebo aby skončil podobným ukončením. Přesto UFC vyhlásilo tento fight, asi věděli proč.

Lucie má za sebou tři porážky v UFC, může ji bonus napomoci k další smlouvě?

Myslím si, že bude další kontrakt. Pokud by ji chtěli vyhodit, odepsat, tak by ji nenechali dokončit smlouvu, nyní má za sebou tři duely z druhé smlouvy. Jakmile přijde nabídka na další zápas, tak je to úplně jasný.

Bude další duel klíčový pro nový kontrakt?

Určitě. Uvidíme, kdy bude, koho nabídnou. Teď nemáme nic určitého.

Lucce je pětadvacet let, dva roky je v UFC, má nejlepší roky před sebou?

Jsem o tom přesvědčenej, ona chodí s těžkými soupeřkami, to je světová třída. Z mého pohledu zápasy, které byly rozhodnuty na body ve prospěch soupeřek, vždy byly vyrovnaný. Ne nadarmo dostala dvakrát zápas večera.

Vy jste hlavní trenér Lucky ...

Ano, spolu jsme začínali, spolu jsme si prošli začátky, těžké období, jsme spolu stále.

Plánujete zahraniční kempy, aby měla více srovnání, soupeřek v tréninku?

Určitě, je to vše ale o penězích. Teď Lucka dostala bonus 50 tisíc dolarů, jenže Američané si berou z toho hned 30 procent, pak jsou tu další procenta. Vy napíšete, že dostala 50 tisíc, ale tak to není. Je to také o sponzorech. Všichni zápasníci, trenéři, manažeři, všichni ví, že to je o sponzorech. Věřím, že se tohle nyní zlepší. Na všem pracuje skupina lidí.

A ty sparingy?

Samozřejmě jsou, ale je to taky složitý v jednom ohledu. Někdo odjede do ATT (American Top Team) a trénuje tam, jenže vše se odehrává při otevřených dveřích, může dojít k předávání informací budoucí soupeřce, takových příkladů je mnoho. Ale abych se vrátil k odpovědi. Důležitý je co, kdy a s kým.