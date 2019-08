Tohle bolelo! Přesné koleno a soupeř odešel se strašidelným zraněním nosu

Někdy prohrajete, někdy vyhrajete. V tomto případě poražený před diváky neodcházel jako horší, ruku mu rozhodčí ale nezvedli. „Nemohl jsem potkat tvrdšího chlapa. Výhru bych chtěl věnovat babičce," nechal se slyšet ještě v kleci sedmadvacetiletý Brazilec, který kolenem soupeři zlomil nos a změnil mu podstatně vizáž. Tento duel byl následně vyhlášen zápasem večera a oba dostali navíc k výplatě 50 tisíc dolarů.

Perry si do oktagonu doslova dotancoval, jeho předzápasové soustředění byla spíše show. Sám přiznal, že má rád pouliční styl boje. Rozevláté údery a velká výdrž. Tu předvedl na konci třetího kola, kdy mu naskočené koleno otočilo nos, on přesto vydržel a bojoval až do konce, i když to nemusel být pro některé příjemný pohled, protože sedmadvacetiletý zápasník hodně krvácel.

Po tomto adrenalinovém duelu se fanouškům představil hlavní fight, ale lidé v hale často pískali. Ševčenková předvedla profesionální a soustředěný výkon, kdy se jí soupeřka držela na distanc a nechtělo se jí do kontaktu. Carmoucheová věděla proč, proti ni stála úřadující šampionka muší váhy UFC a sedmnáctinásobná mistryně světa v K1 a thajském boxu.

„Byl to kontrolovaný výkon, nic jsem nechtěla podcenit. Důležitá byla technika, soupeřku jsem nechtěla k ničemu pustit, protože má neobvyklé techniky, styl a načasování," citoval vítězku mmafighting.com.