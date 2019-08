Pod křídly miliardáře. Český zápasník MMA se dočkal nečekané reklamy

Devětadvacetiletý zápasník má na svém kontě 22 výher a 6 porážek. Muradov se stal prvním MMA bojovníkem, kterého Mayweather vzal pod svá křídla, stále ale zápasí v Česku a na Slovensku. V předešlých třech soubojích se v kleci zdržel celkem sedm a půl minuty, souboj pokaždé předčasně ukončil.

Naposledy se Muradov předvedl před dvěma týdny na Štvanici, kdy porazil za dvě minuty Wendella Marquese z Brazílie. Domácí bojovník předvedl totální nadvládu, kterou musel rozhodčí ukončit. Dominantnímu představení nedokázal vzdorovat ani veterán UFC. „Další zápas klidně v Bratislavě. Vlak jede, nezastavujeme,“ usmíval se Muradov po výhře.

Kdy odejde tento bojovník do zahraniční organizace, to je ve hvězdách. Nabídky v minulosti byly, na žádnou ale nekývl. Zatím největší překvapení pro fanoušky připravil v květnu, když opustil organizaci XFN a přešel ke konkurenční stáji OKTAGON MMA, kde podepsal kontrakt na čtyři zápasy. Dva má už za sebou.

„Už mám nějaké nabídky z Ruska, Asie a z různých organizací, ale chtěl bych do UFC. Myslím, že za chvíli to přijde. Jsem připraven, je to můj sen. Budu první MMA UFC fighter z Uzbekistánu,“ řekl Muradov před pár měsíci.

Rozjetá uzbecká mašina. Makhmud Muradov vyhrál a potěšil fanoušky na Štvanici.

Co bude po dalších dvou zápasech pod organizací OKTAGON MMA? Muradov se nechal slyšet, že by chtěl přestoupit do velterové váhy a tam by rád poměřil síly se současným šampionem Davidem Kozmou. Pokud Muradov ale obdrží zvučnou světovou nabídku, může být vše jinak.

„Rýsuje se přede mnou podpis kontraktu pro UFC, a tak to možná bude jeden z mých posledních zápasů v Česku. Proto všem říkám, aby určitě dorazili, protože to bude stát za to,“ lákal Muradov fanoušky v říjnu 2017 na zápas s Tomášem Penzem do pražské O2 areny. Od té doby stihl dalších osm vítězných duelů.

Jisté je, že Mayweatherova zmínka na Instagramu napomůže k většímu povědomí ve světě. Za prvních deset hodin vidělo vložené video přes milion lidí.

Mayweather byl skvělý boxer, který navíc umí vydělávat. Podle magazínu Forbes jen za rok 2017 vydělal 285 milionů dolarů (6,4 miliardy korun), z toho 275 milionů inkasoval za zápas s Conorem McGregorem.

Machmud Muradov vs. Grzegorz Siwy. Když rozhodne koleno 10 sekund před koncem.

