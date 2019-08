Nic ho nezastavilo. Tohle je bojovník, který se vymyká

Dal si do hlavy cíl, kterého se nechtěl a nechce vzdát, i když se vymyká. Zápasník MMA Nick Newell vstupuje do klece s handicapem, jednu ruku nemá plně vyvinutou, přesto snil o nejprestižnější organizaci UFC. Dostal šanci, smlouva mu ale nebyla nabídnuta, přesto se prosadil, 24. srpna bude mít fight v organizaci Bellator, která patří mezi top světové stáje. Třiatřicetiletý Američan se potká v oktagonu s Corey Browningem.

„Vím, že jsem dobrý, vím, že patřím mezi elitu tohoto sportu. Vím, kde jsem a Bellator je pro nejlepším místem, kde mohu prokázat své dovednosti," citoval server MMAjunkie.com Newella.

Navzdory postižení si Newell nedává malé cíle. Dokonce se potkal se šéfem UFC, tím je prezident Dana White a zúčastnil se jeho pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series, kde před rokem prohrál s Alexem Munozem a kontrakt v UFC nezískal.

Bývalý zápasník našel zalíbení v MMA, kde v profesionální kariéře stihl už sedmnáct zápasů, jen dvakrát prohrál. Dokonce dosáhl za čtyři roky jedenáct výher v řadě.

Jeho postižení každý vidí, on se ale tímto stavem netrápí. „Takto jsem se narodil. Pokud to chcete nazvat zdravotním postižením, je to v pořádku. Je ale zřejmé, že mě to nezastavilo v tom, co chci dělat."

Newell s Bellatorem podepsal kontrakt na jeden zápas, co bude dále, se teprve uvidí. „Bude to nezapomenutelná noc a nezapomenutelné představení. Mám v plánu tam jít a ukázat, že si zasloužím delší smlouvu," je odhodlaný Američan.