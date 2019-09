Krpálkovi se splní další přání!

Před třemi lety oslnil na olympiádě v Brazílii, letos mu po světovém titulu tleskalo judistické Japonsko. Příští rok se ale Lukáši Krpálkovi naskytne šance dosud nepoznaná, ukázat své umění v soubojích s elitou také českým fanouškům. Po 29 letech se mistrovství Evropy vrátí do Prahy, kontinentální elita si otestuje formu před hrami v Tokiu v O2 areně od 1. do 3. května 2020.

Finálový souboj gigantů Krpálek versus francouzský devět let neporažený obr Teddy Riner? I tak by mohlo vypadat vyvrcholení pražského šampionátu. „Bude to po zisku světového titulu strašně těžké, ale já tam půjdu vyhrát,“ slibuje Krpálek. „Vždycky jsem si hrozně přál, aby evropský či světový šampionát byl v Česku, a teď se mi to splní,“ pochvaluje si.

Organizátoři chtěli využít judistického boomu v Česku poté, co Krpálek triumfoval v Riu. „Judo u nás šlape. Členská základna se výrazně zvýšila z 10 000 na 26 000, mezi individuálními sporty jsme u nás byli na čtvrtém místě,“ pochvaluje si předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.

Proto si pořadatelé troufli šampionát umístit do největší české haly, byť neplánují využít celou její kapacitu. „Počítáme, že do prodeje půjde první patro, což by reálně mohlo být nějakých 5000 míst,“ odhaduje Dolejš. „Je pro nás velký marketingový úkol, abychom ta místa zaplnili. Bohužel hala pro pět až sedm tisíc diváků v Praze není,“ lituje Dolejš.

Minimálně na nejtěžší kategorie s Krpálkem by ale mohla být v O2 areně výborná atmosféra. „Pro mě to bude šance poděkovat českým fanouškům za to, jak mě podporují a píší zprávy po každém turnaji. Navíc v olympijském roce, kdy to pro nás bude strašně důležitý turnaj,“ nemůže se Krpálek dočkat.

Český tým může nasadit v obou kategoriích po devíti judistech, byť u žen bude naplnění tohoto počtu problematické. O cenách vstupenek pořadatelé teprve rozhodnou. „Cíl je samozřejmě zaplatit nájem haly, ale chceme, aby se tam dostaly i děti, které se judu věnují, proto chystáme také tréninkové kempy,“ plánuje Dolejš.