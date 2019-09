Bitva za všechny outsidery světa. Udrží šampion fenomenální rekord?

Pan neporažený, král lehké váhy, který ještě nikdy nepoznal žal z nezdaru. Chabib Nurmagomedov má za sebou sedmadvacet MMA zápasů, pokaždé vyhrál, z klece odcházel vždy jako vítěz! Naposledy vlezl do oktagonu téměř před rokem a uškrtil irského křiklouna Conora McGregora. V sobotu na galavečeru UFC 242 čeká Rusa v Abú Dhabí obhajoba, dalším v řadě, jenž bude chtít jeho skalp, bude Američan Dustin Poirier. Aktuální šampion vs. prozatímní držitel pásu.

„Když jsem sledoval nedávné výkony Porriera, chápu, že mě čeká nejtěžší zkouška kariéry. Vždy se snažím jít do klece s podobným přístupem. Když jsem bojoval s Darrellem Horcherem (duben 2016), považoval jsem ho za svého nejtěžšího oponenta," řekl před zápasem ruský Orel, se kterým si chtěl McGregor vydupat druhý zápas, ale už na začátku roku se mu dostalo jasné odpovědi.

„Nezaslouží si odvetu. Prohrál, odklepal mi zápas. Ve všech směrech jsem dominoval a porazil ho, nebyl to vyrovnaný fight. Proč tedy?" pronesl třicetiletý Nurmagomedov v lednu pro MMA Weekly.

Postupem času se zjevovalo více jmen, které by mohl v oktagonu potkat. On, jako velké sousto, tak lákavé, tahle kořist by se každému bojovníkovi do rekordu hodila. Zlatou rukavici si nakonec vytáhl stejně starý Poirier.

Rusko proti Americe, odvěcí rivalové se potkají ve Spojených arabských emirátech. Nurmagomedov má za sebou sedmadvacet duelů, všechny vyhrál. Fenomenální rekord! MMA kariéru odstartoval v roce 2008. Jeho první soupeř Vusal Bayramov skončil se zápasením před osmi lety.

Poirier má za sebou 25 výher a 5 porážek. Naposledy na něj v dubnu nestačil Max Holloway. Profesionální premiéru v kleci si připsal v roce 2009, po 79 sekundách zdolal Aarona Suareze, první zápas a hned K.O. Pro tohoto zápasníka to byl také poslední duel kariéry.

Právě ukončení ve stylu K.O., T.K.O. je Američanovou doménou. Dvanáct výher z pětadvaceti ukončil tímto stylem. Rus má vyrovnané statistiky - 8 výher na K.O., T.K.O., 9 na vzdání soupeře a o deseti jeho triumfech rozhodli rozhodčí.

„Porrier nemá žádné znatelné slabiny, má velký arzenál úderů a výborně se pohybuje v postoji, takže v něm vidím velmi dobrého bojovníka. Čekám těžký zápas, ale jsem připraven," vzkázal obhájce pásu, který v kariéře poznal 55 kol v kleci. Sok 63.

"Můžu být první, kdo ho porazí. Každý den se dívám na svou dceru, jak si hraje a usmívá se, a chápu, proč bojuji. Když jdu v noci spát, představuji si, jak mám mistrovský pás kolem pasu a já jsem mistrem světa. Ukážu světu, že jsem nejlepší," věří si Američan.

V sobotu budou mít oba maximálně pětadvacet minut, aby předvedli to nejlepší ze sebe. Roky tréninků a mžik, kde dostanou šanci vše ukázat. Enormní tlak, stres, emoce. Takový je vrcholový sport. Nic pro slabé povahy.

Favoritem je Nurmagomedov, takové jsou předpovědi, ale rozhodne se v kleci. Rus, skvělý na zemi, Američan, přesvědčivý v postoji, kde umí sázet jeden úder za druhým. "Chci dokázat to, co přede mnou ještě nikdy nikdo nedokázal. Za všechny outsidery tohoto světa, mám možnost psát historii. Jsem nadšený, že jsem se dostal do této pozice," citoval Poiriera také server mirror.co.uk.

Když Nurmagomedov porazil McGregora, vítali ho v Rusku jako národního hrdinu, přišly ho přivítat tisíce lidí. Po boku slavného bijce se ukázaly i tamní politické špičky. Před dalším zápasem mají šanci stát se hrdiny oba, ale jen jeden se jím nakonec stane...