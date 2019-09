Český šampion zná soupeře pro superfight. V Japonsku ho čeká tvrďák, veterán UFC

Jak probíhala jednání o dalším soupeři pro Jiřího Procházku?

Sehnat pro Denisu soupeře, nebo "typ" zápasu tak, aby to dávalo smysl, bylo v tuto chvíli asi nejtěžší. Intenzivně jsme tohle řešili už od Jiřího posledního zápasu, který vyhrál v dubnu nad Muhammedem Lawalem. Maldonado je jméno, má historii a ze všech nabídek právě on dával největší smysl.

Z jakého důvodu?

Jiří se představí po delší době v Japonsku, oživí svoje jméno a souběžně s tím RIZIN vytvoří příběh vyzyvatele.

Věkový rozdíl mezi zápasníky je 13 let, bude tento fakt pro vás výhodou?

Je to výhoda i nevýhoda. Fabio bude mít určitě zkušenosti, má za sebou těžké zápasy s dobrými jmény, Jiří má zase dravost. Správné nastavení hlavy a kondice může ale zkušenosti smáznout.

Brazilec má výsledky jako na houpačce, Procházka má osm výher v řadě, je jasný favorit?

Může se to tak zdát, my na to ale takto nekoukáme. Každý je nebezpečný a prohrát můžeš s každým. Jdeme do toho zodpovědně, na statistiku nekoukáme.

Kde vidíte největší hrozbu od soupeře?

Fabio má přehled v obraně a je tvrdej. Pozor si budeme dávat na jeho nečitelnost. Musíme pracovat chytře - časování, finty a využívat pásma.

Oba mají celkem téměř 70 zápasů, jak vidíte průběh, na co se mohou fanoušci těšit?

Průběh nechci nějak předvídat, ale určitě chceme být ve všech směrech aktivnější.

Po tomto zápase máte ještě jeden duel do konce roku v Rizinu. Už řešíte možnosti, soupeře, spojení s Bellatorem, případně další kroky v kariéře pro další roky?

Vše řešíme aktivně poměrně už dost dlouho. Jaký bude směr Jiřího kariéry ukáže nejspíš tento půlrok. Dlouhodobý cíl máme jasný - zápasit s nejlepšími a být nejlepší.

Soupeři pro zápas v Ósace Fabio Maldonado (Brazílie) Věk 39 Zápasy 38 Výhry 25 Prohry 13 Posledních 5 duelů 3/2 Jiří Procházka (Česko) Věk 26 Zápasy 28 Výhry 24 Remíza 1 Porážky 3 Posledních 5 duelů 5/0

Můžete nastínit možnosti?

Je více variant, jak to celé do budoucna dopadne. Ve hře jsou jména jako je Shtyrkov, Heun, Bader. Vše závisí na tom, jak moc uvolní Ivana Shtyrkova ruská organizace, kde a kdy se uskuteční zápas o případného vyzyvatele mezi Shtyrkovem a Jakem Heunem, jak se dohodne RIZIN s Bellatorem a jestli se vůbec dohodnou. Zde je opět víc variant, a to nástup Ryana (Badera) v RIZINU o titul s Jiřím, nebo zamíří Jiří do Bellatoru. A to není vše. Záleží, jestli zápas také proběhne v Japonsku, nebo Americe či Evropě.