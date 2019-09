Nečekaný comeback legendy. Do boje jde v 55 letech!

Návrat, který se často nevidí, comeback, nad kterým mnozí budou možná kroutit hlavou. Přesto vzbudí zájem. Do ringu opět vstoupí boxerská legenda Nigel Benn, kterému je pětapadesát let! Třiadvacet let neměl zápas, naposledy byl mezi provazy v roce 1996, teď si připíše duel v roce 2019. „20 let. Jsem zpátky. Jsem připraven. Ještě jednou. Cítím se dobře. Brzy se uvidíme,“ napsal Angličan na instagram.

Do ringu se vrátí boxerská legenda Nigel Benn (vlevo), kterému je pětapadesát let. Třiadvacet let neměl zápas. Facebook: Nigel Benn