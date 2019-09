Jeden se chtěl bít, druhý vsadil na nečekaný fígl. Fanoušci ho vypískali

Zápasy MMA se odehrávají v postoji, na zemi, u klece. Více možností, na které musí být ale vždy v kleci dva. Macek zkoušel nalákat soupeře na zem, kde by měl větší šanci, jenže Deák nechtěl, jeho plán přečetl a občas se nestačil divit, co Čech předváděl.

„Špatně se mi tohle hodnotí. Nicméně chápu, že ho chtěl dostat na zem a už jsem zažil, že past s předstíraným knockdownem vyšla. Bohužel od Filipa to bylo moc okaté, a tím, jak často padal, mi to přišlo až komické. Nedivím se, že lidi pískali. Jsem rád, že od toho v dalších kolech upustil a snažil se o vítězství porvat. Bohužel mu scházel tlak, případný take down. Tomáš Deak vyhrál pás zaslouženě," zhodnotil duel Daniel Barták z Penta Gymu, kde Macek šest let trénoval, než přešel k André Reindersovi.

Část fanoušků si představovala boj o titul jinak, jenže MMA nikdy nejede podle připravených scénářů. Každý zápasník jde do klece bojovat za své jméno a snaží se využít povolených možností, ale vyhrát může jen jeden.

Deák předvedl v dalších titulových kolech výkon, kde nebylo o vítězi pochyb, všichni rozhodčí ukázali na něj. „Dal jsem údery a on padl, bylo to frustrující. Nechtěl jsem jít na zem, tam je šikovný, bál jsem se ho jako malý chlapec, přiznám to. Měl jsem velký respekt, chtěl jsem se bít v postoji," řekl Slovák po bitvě.

Nečekanou taktiku přiznal i Macek. „Říkal jsem si, že půjde za mnou na zem, ale nešel. Mohl jsem to zkoušet i jinak, holt první kolo bylo takový. Pak jsem slyšel, jak začali všichni pískat, tak jsem si řekl, tohle nebude asi ideální, ale musíte pochopit, že já viděl Tomáše, jak je úplně nasranej. Letěl jeden háček, druhej, já jsem se nějak zaklonil a než abych balancoval a něco dalšího schytal, tak to bylo, jak to bylo," okomentoval první kolo Macek, který dalších dvacet minut upustil od původní pasti, přesto na slovenského bijce nestačil.