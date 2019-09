Vrátí se XFN? Kareš chce dluhy vyřešit do pár týdnů, sám bude zápasit

„Je zjevné, že XFN nestálo na pevných základech. V minulých měsících bylo naprosto paralyzováno. Myslím si, že XFN je více než firma, je to příběh o životě zápasníků, hodně se odráží i v mém životě - výhry, porážky. My jsme se rozhodli to nevzdat. Když se podívám, vidím spoustu chyb. Že někomu nebylo zaplaceno, je hanba a ostuda. Nechci a nemůžu nechat XFN za sebou," řekl také Kareš.

Konkrétnější, co se týče závazků nebyl. Komu a kolik XFN dluží, nebylo zveřejněno. Stejně tak nebyly představeny jasnější plány do budoucnosti. „Určitě chceme zápasníky vyplatit do první akce, myslím, že to bude i dřív. O jakou částku jde, nemohu komentovat, protože jsem nebyl jednatelem ani jedné ze společností, které provozovaly XFN."

Vstupenky za zrušený červnový turnaj v O2 areně slíbil Kareš vrátit ve 100 procentech. Co se týče historie, uvedl internetovou stránku xfntruestory.com, kde má být zaznamenáno vše podstatné, co se ve společnosti dělo. Na konci jsou vyčísleny pohledávky v souhrnu za 8,5 milionu korun.

XFN na konci minulého roku vyprodalo O2 arenu. Vrchol, po kterém přišel během několika měsíců strmý pád. Nevyplacení zápasníci, zklamaní fanoušci, kteří se dožadovali navrácení peněz za vstupenky, dohady, odchody bojovníků, zrušený galavečer v O2 areně.

Teď se pokouší o návrat a získání důvěry u fanoušků. „Musím zdůraznit, že to co se říkalo a psalo, z čeho jsem byl podezírán, tak se neprokázalo. Jsem si poměrně jistý, pokud bych odešel, nechal to za sebou já i můj tým, tak lidé zpátky peníze nedostanou. Naopak věřím, že mě fanoušci podrží a pochopí naši situaci. My jsme tady proto, abychom vše napravili, pokud tady nebudeme, tak nebude nic a vše zůstane jako v minulosti," řekl také Kareš, který se představí 30. listopadu v Praze jako zápasník.

Tomáš Rosenberger, muž, který má pomoct XFN.

Archiv: Tomáš Rosenberger

„Osobně bych si rád odpočinul a připravil se na zápas. Posledních šest měsíců bylo náročných. Budu se prezentovat spíš jako zápasník než promotér. Vše se bude vyvíjet," nastínil mlhavě Kareš svůj plán a vyjmenoval také tři nové investory, partnery, kteří by měli stát za XFN: EMAA International, Double Red a The Fight Arena, kterou zastupuje Tomáš Rosenberger, ten ale bližší informace ve čtvrtek neposkytl.

„Zápasníky představíme v následujících dnech, myslím, že karta bude dobrá, možná skvělá, jména vás překvapí. Co se týče budoucnosti, chceme navázat na evropskou strategii, momentálně chceme vyřešit problémy, které máme v Česku a na Slovensku," dodal Kareš.

Jaká bude realita, zda budou dluhy uhrazeny, jestli XFN získá fanoušky zpět, napoví nejbližší týdny a měsíce. Jisté je jedno, pokud zůstane jen u slibů, dojde na slova, o kterých Kareš dnes mluvil - hanba a ostuda.