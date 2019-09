Muradov má zbraně, tvrdí Vémola, který chce být sobcem. V Česku je prý nedoceněný

Zápasník Karlos Vémola, Čech, který jako první poznal zákulisí UFC. V roce 2010 se dostal mezi elitu. O devět let později se podobnou cestou vydá Machmud Muradov. Oba se znají, občas spolu trénují a čtyřiatřicetiletý Terminátor o pět let mladšímu zápasníkovi věří. O jeho premiérovém duelu má jasno. Na českého bojovníka s uzbeckými kořeny bude čekat 28. září v Kodani Alessio Di Chirico z Itálie. „Mach vyhraje. První soupeř si s ním v postoji neporadí a myslím si, že ho nebude ani schopen hodit,“ je přesvědčený Vémola.

Jak vidíte šance Machmuda Muradova v UFC?

Myslím, že smlouva přišla ve správný čas. Mach je ve skvělé formě. Dostal sice zápas short notice, což není ideální, ale má jednoduchého soupeře. Ital je pomalej, statickej, takže Mach získal skvělý start do kariéry v UFC. Mach vyhraje první zápas, zajistí si lepší výplatu, případně pozici, až bude chodit zápasy v sedmdesátsedmičce. Ideální start, který přišel ve správnou chvíli.

Muradov pozná největší MMA organizaci světa, na co by se měl připravit?

Bude se potkávat s nejlepšími na světě, on mezi ně už ale patří. Pochopil, že musí jezdit trénovat ven, kde se bude měřit s nejlepšími, zlepšovat se. Jezdí do Polska, Ameriky, k nám do Londýna. Čeští kluci musí pochopit, že pokud chcete být mezi nejlepšími, musíte s nimi taky trénovat, Mach tohle pochopil, dělá maximum a dělá to dobře.

Kde vidíte jeho největší přednosti, co může na soupeře platit?

Proti Italovi to bude jeho rychlost. K tomu vypracoval wrestling a špatně se hází. První soupeř si s ním v postoji neporadí a myslím si, že ho nebude ani schopen hodit.

A jaké jsou jeho přednosti směrem k dalším zápasům?

Určitě rychlost, a když bude chodit 77, tak to bude síla na tuhle váhu. Na to, jak vypadá, tak ho lidi podceňují. On je samá ruka, samá noha, ale má obrovskou sílu. Já s ním spáruju, můžu to posoudit. Až on půjde 77, tak bude rychlej, vyskokej a silnej. Tohle budou jeho zbraně. On bude velká, silná a rychlá 77.

Muradov pochází z Uzbekistánu, ale osm let žije a trénuje v Česku, pomůže jeho účast v UFC českému MMA?

Určitě, on se dostal do UFC z české organizace, on nezápasil v zahraničních organizacích, všechno vybudoval tady, přes české MMA se dostal do UFC.

Za pár dnů zažije první okamžiky mezi elitou, jaké máte vy vzpomínky na své začátky v této organizaci z roku 2010?

Mně se vybaví, že jsem nebyl připravenej. Já porážel soupeře za 5, 15 sekund, do minuty. Přišlo mi, že už jsem měl být v UFC dávno, ale až tam jsem poznal, že jsem nebyl připravený. Teď už to je skoro deset let a jsem připraven jít zpátky.

Muradov má 11 výher v řadě, dostal laso z Ameriky, vy máte také 11 vítězství za sebou, kdy vy budete v UFC?

V listopadu mám zápas s Attilou Véghem, po něm to asi nepřijde, on pro ně není tolik zajímavý, má hodně porážek, navíc je 93. Já musím porazit Attilu, a to je to poslední, co pro domácí scénu dělám. Přijde mi, že ať udělám cokoliv, porazím kohokoliv, tak mě fanoušci nedocení. Buď jsem vyhrál náhodou, potom prst do oka. Budu se soustředit na svoji kariéru.

Co tím přesně myslíte?

Potřebuju porazit v 84 velké světové jméno. Nepotřebuju žádného Peštu, žádnou odvetu s Kinclem, žádné podobné věci, které mě nikam neposunou. Budu muset být trochu sobecký. Snažil jsem se dát české scéně všechno, co chtěla, ale přijde mi, že ať udělám cokoliv, tak to je málo. Porazím Attilu, stanu se československou jedničkou, ať si každý myslí, co chce. Pak chci světovou kvalitu, to bude moje třináctá výhra v řadě, pak smlouva určitě přijde.